La crisis deportiva del equipo azucarero tiene a sus hinchas entre un infarto y la locura, pues no se explican que puede estar pasando con un equipo que en la fecha número nueve cuando recibió al Deportes Tolima y con catorce puntos estuvo a punto de convertirse en el líder del torneo y que hoy, cinco juegos después (tres de local y dos de visitante) ya se ubica en la posición número quince con un punto más. Algo totalmente inaceptable.

En la noche del domingo de resurrección, cuando se esperaba que el Deportivo Cali lograra aprovechar ese aparente impulso y pinceladas de buen juego colectivo y velocidad en el ataque que se vio en el empate a un gol frente a Millonarios, desafortunadamente fue todo lo contrario. Transcurría el minuto tres y Águilas Doradas anotaba el primer gol de la noche, luego de un fuerte remate de cabeza del jugador Víctor Moreno y de la pasividad de la defensa caleña. Y esta fue la constante.

El Deportivo Cali no tuvo un juego en equipo. Fueron once jugadores, hasta la expulsión de Javier Reina, que realizaban movimientos, transportaban el balón, tratando de llegar como por arte de magia al arco defendido por José David Contreras. Y esto es algo que se le ha criticado al Cali luego del título del 2021, porque los directivos del Cali no han logrado armar un verdadero equipo que juegue a algo.

Los dirigidos por Hernando Patiño, director técnico interino del Cali, salieron a la cancha con Alejandro Rodríguez en el arco, en defensa estuvieron Jonathan Marulanda, Francisco Meza, Jefferson Díaz y Yulián Gómez, en el medio campo con tres volantes Alex Mejía (capitán), Kelvin Osorio y Gian Franco Cabezas, más adelante y con funciones ofensivas Javier Reina (expulsado), Juan José Córdoba y Jaider Moreno. Un once con un esquema ya antes visto, la diferencia fue que en esta oportunidad el juego se disputaría a puerta cerrada, sin hinchas.

Foto: Mauricio F. Escobar M. (VAVEL Colombia)

Errores en marca a la hora de defender balones aéreos, baja producción ofensiva e irresponsabilidades como la expulsión de Javier Reina, fueron la constante. Rescatable la definición del delantero Jaider Moreno, que con excelente ubicación igualó el marcador a un tanto y se creía que la remontada era posible.

Foto: Mauricio F. Escobar M. (VAVEL Colombia)

La derrota dejó al equipo vallecaucano con la eliminación deportivamente hablando, porque todavía tiene opción matemática si lograra ganar los próximos cinco juegos para llegar a veintinueve puntos. Que parece ser el número de puntos necesarios para entrar a los cuadrangulares. Pero es algo muy difícil de creer y que ni el hincha más optimista estaría dispuesto a apostar sabiendo que la próxima fecha será frente al Atlético Bucaramanga en condición de visitante y luego será local frente a su clásico rival, el América de Cali.