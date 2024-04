Independiente Santa Fe avanzó a la tercera fase de la Copa BetPlay tras derrotar 1-0 a Internacional FC de Palmira en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' (el juego de ida había finalizado 2-2). Pablo Peirano, entrenador cardenal, entregó sus opiniones sobre el partido y la clasificación.

El aporte de los canteranos

En primera instancia, Peirano se refirió al desempeño de los canteranos que tuvieron la oportunidad de jugar y que dejaron gratas sensaciones. Al respecto, el estratega uruguayo manifestó: "Están todos muy preparados; no los tomo como juveniles, cuando están en un plantel de primera división, no son juveniles, ya son hombres y los observo con ese perfil, más allá de que no tengan tantos minutos en primera. Lo han hecho de muy buena manera. Estoy muy contento con su rendimiento y actitud".

Con relación al planteamiento táctico utilizado, Pablo Peirano enfatizó: "jugamos un 4-1-2-3. Aristizábal que tiene más características más ofensivas lo colocamos, por momentos, para jugar a través de los volantes. Más allá del sietema o módulo que se vaya a utilizar, los comportamientos nuestros no cambian y se modifican los espacios, la presión porque el fútbol es dinámico y cambiante".

Agustín Rodríguez regresó a competencia después de varias semanas en las que llevó a cabo su proceso de recuperación por la lesión que lo aquejaba. Peirano se refirió al delantero uruguayo: "Lo que más observaba de él eran los movimientos, la coordinación, el estado físico y se notó que estuvo bien, pero, se notó también la falta de ritmo y la falta de velocidad y en el fútbol la forma de agarrarlo es tenindo más minutos y continuidad".

Sobre el aspecto físico del equipo por la cantidad de partidos que se han tenido y los que vienen, Peirano aseguró: "En el tema físico el equipo está impecable. Lo notamos en liga y el equipo está muy bien, desde la dinámica, desde la agresividad. Los números que nos arrojan los GPS nos indican de un equipo que está arrasando en la altura".