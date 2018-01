Google Plus

Mateo Fígoli no va más con el Atlético Huila

Después de su paso por el Atlético Huila, el medicampista Mateo Fígoli, será nuevo jugador del Club Atlético Atenas, equipo con sede en la ciudad de San Carlos, departamendo de Maldonado, fundado en 1928 y actualmente en la Segunda División Profesional del Fútbol Uruguayo.

Al equipo huilense, llegó en el segundo semestre de 2016, jugando 39 partidos y marcando dos goles. Su primer encuentro en el equipo de Neiva, fue el 10 de julio de 2016, en la derrota ante Envigado Fútbol Club un gol por cero en el Polideportivo Sur. Las lesiones y la no continuidad por parte de los entrenadores, no dejaron que el uruguayo brillara en el Atlético Huila. En tan solo dos oportunidades logró anotar; la primera, contra Independiente Santa Fe en la jornada 8 de la Liga Aguila 2016-II; y la segunda, contra su ex equipo Alianza Petrolera, por la décimo tercera fecha del rentado colombiano 2017-II.

Fígoli, vestirá por segunda vez en su carrera profesional la camiseta de Atenas. En el 2003, hizo parte de la plantilla del equipo azulgrana donde permaneció un año.

El futbolista de 33 años, tiene un amplio número de equipos en su hoja de vida: debutó en el 2001 en el Deportivo Maldonado, después estuvo en el Atenas de San Carlos, Rampla Juniors y Danubio de Uruguay, S.C. Kriens de Suiza, Querétaro, Puebla, Club León, Dorados de Sinaloa, Estudiantes Tecos, y Mineros de Zacatecas de México, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera y Atlético Huila de Colombia.