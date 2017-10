Miguel Ángel Russo: “Nos tocó ganar de la misma manera que muchas veces perdimos”

Google Plus

Imagen: Millonarios FC.

Luego de la victoria por la mínima diferencia ante el Deportivo Pasto el pasado domingo, el estratega argentino Miguel Ángel Russo habló para los medios en rueda de prensa, donde dejó claro que Millonarios seguirá trabajando para luchar por el campeonato en diciembre.

El equipo embajador comenzó haciéndole sentir al rival su condición de visitante, manteniendo una presión alta y un ritmo constante, pero con el pasar del tiempo, ese ritmo se fue perdiendo y eso le dio vida al equipo volcánico.

“Los primeros 30-35 minutos Millonarios fue superior y pudo haber marcado alguna diferencia. El segundo tiempo no mantuvimos el nivel, el rival creció y lo que queda es que hoy nos tocó ganar a nosotros de la misma manera que muchas veces perdimos. Más allá de los merecimientos que hemos tenido, hoy nos tocó. Estará en nosotros mejorar el rendimiento del primer tiempo, en algunos momentos me gustó y mucho, después es tener calma y tranquilidad”, comentó el estratega.

Sobre esta situación padecida por su equipo durante la segunda mitad, Russo aseguró que “sabemos que tenemos que sobrellevar este tipo de situaciones y más con los jóvenes, este equipo tiene mucho temple. Perdimos la pelota y nos empezamos a equivocar, el rival aprovechó para manejarla bien”.

“Los jugadores tienen que tener mucha más calma. Tiraron el balón cuando les pedimos jugar, de la misma necesidad de ganar, pero a veces equivocamos el camino, y el camino es tener calma y jugar bien, no conozco otro. Los valoro porque es difícil, todo el mundo quiere y necesita ganar, nosotros somos los primeros”, concluyó.

En el comienzo del segundo tiempo, un sector de la hinchada comenzó con protestas hacia las directivas del club. Sin embargo, Miguel Ángel no habló directamente de lo sucedido: “Siempre le agradezco a la gente de Millonarios. Esta camiseta tiene su peso y hay que saber sobrellevarlo con todo. Hay momentos que son todos buenos y otros no. Tenemos temple y autocrítica, hemos levantado el nivel pero todavía tenemos que seguir mejorando”.

Sin duda alguna, esta victoria fue un aliciente para el azul capitalino, que pese a seguir dejando dudas, sumó de tres puntos y se metió dentro de los ocho mejores del torneo. “Es bueno haber ganado. Uno prefiere ganar de otra forma y de otra manera. Muchas veces nos ha tocado irnos con las manos vacías cuando hicimos muchas cosas superiores, el fútbol es así. No nos puede agarrar el nerviosismo y esta camiseta exige mucha responsabilidad, mucho peso y hay que acostumbrarse a convivir con eso. Queda agachar la cabeza y seguir trabajando”, fue la conclusión de Russo al respecto.

La próxima fecha Millonarios recibirá a Envigado en la apertura de la fecha 14 de la Liga Águila 2017-II, partido en el cual Russo tiene que preparar el equipo de la mejor manera y mover sus fichas, ya que no tendrá dos jugadores disponibles para alinear: Sebastián Ayala, y Juan Guillermo Domínguez por sanción. “No tenemos a Ayala por un problema en los meniscos, estaría 15 días fuera. Ese lugar me cuesta armarlo, cuando no es uno, es otro. Tenemos unos días para trabajar, buscar la calma y la tranquilidad para nosotros”.