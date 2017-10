Wuilker Fariñez es oficialmente 'albiazul'

Google Plus

Fariñez será el '1' embajador desde enero de 2018. | Foto: Caracas FC

Pese a que apenas vamos en el mes de octubre, Millonarios ya piensa en un 2018 competitivo donde peleará la Liga Águila, la Copa Águila y posiblemente una copa internacional (por ahora están en zona de Copa Sudamericana con opción a la Libertadores).

Los 'embajadores' arrancaron su adquisición de refuerzos y ya se hicieron de uno de los más codiciados en el continente, el arquero venezolano Wuilker Fariñez de gran presente con el Caracas FC y quien viene de ser subcampeón mundial sub 20 con la selección 'vinotinto', además de ser titular en los últimos cuatro encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas donde sacó el cero en su arco ante Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Ricardo Padrón, Gerente general del club venezolano expresó que "será un gran paso para Wuilker. Sabemos lo que significa hoy para el país, por eso buscamos lo mejor para su futuro. Estamos muy contentos con la apuesta que ha hecho Millonarios por él".

Por su parte, el Gerente de planeación deportiva de Millonarios Antonio Pinto indicó que "sabemos del potencial que tiene Wuilker Fariñez, al igual que Caracas ha entendido que es un proyecto a largo. Él es un joven con mucho por delante, ya lo ha venido demostrando y sabemos que le traerá muchas alegrías a los aficionados de nuestro equipo”.

Aunque no trascendió la cifra ni el tiempo del contrato, se sabe que asciende a un millón doscientos mil dólares por tres años de contrato que comenzarán desde el 1° de enero de 2018. Fariñez terminará esta temporada con 'los rojos del ávila' para recalar en el 'embajador'.

En esta formalización de la transferencia, Wuilker agradeció a ambos clubes el esfuerzo para que continuara su carrera deportiva en el fútbol colombiano. “Primero que nada le doy las gracias al Caracas, es el club que me formó, que me vio crecer. Espero poder irme de la mejor manera posible”, dijo el arquero de tan solo 19 años. “Daré todo por seguir creciendo como jugador y como ser humano. Es un gran salto en mi carrera y estoy agradecido con Millonarios por esta valiosa oportunidad que me están brindando”, concluyó.

Hasta el momento, Fariñez lleva 27 partidos disputados con el Caracas FC, además de los cuatro con la Selección venezolana de mayores y el Mundial sub 20 donde se destacó como una de las figuras del certamen. Pretendido por varios clubes internacionales, Wuilker se inclinó por el equipo 'albiazul' donde quiere llegar a ser referente como lo fue su ahora entrenador Rafael Dudamel.