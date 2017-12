Gúia VAVEL 'playoffs' Liga Águila 2017-II: Millonarios

Google Plus

Gran parte del país late bajo los colores 'albiazules', el fervor de Millonarios en volver a dar una vuelta olímpica le ha costado procesos de todo tipo; inestables, muy cortos, pero el que está llevando el técnico argentino Miguel Ángel Russo, logra soñar al 'embajador'.

El equipo 'capitalino' consiguió la última cabeza de serie con 36 puntos; producto de 10 victorias, seis empates y cuatro derrotas. Marcó 26 goles y recibió 14. Millonarios es el segundo mejor visitante del campeonato con cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Sumado a que van saliendo jóvenes valores, hace que la mezcla entre juventud y experiencia garantice resultados.

Miguel Ángel Russo, un técnico rendidor

Va a completar un año desde que el argentino llegó a tomar las riendas del equipo 'albiazul'. Con gran prestigio en el fútbol internacional, Miguel Ángel Russo le ha dado un gran trabajo a un conjunto que está enfocado por un objetivo, ser campeones de Colombia.

El técnico organizó una base a la que ha ido completando con jóvenes que no les ha costado jugar en el primer equipo. Es, al lado de Huberth Bodhert, quien ha disputado tanto en el primer semestre como en el segundo, donde también llegó a 'playoffs'.

Fruto de la buena labor del oriundo de Lanús, el equipo 'embajador' le amplió el contrato por dos años más, lo que garantiza un proceso confiable, para un cuerpo técnico que ha venido sacando resultados: siendo protagonista del torneo y ad portas de clasificar a un torneo internacional.

Todo un año con el mismo equipo

Pocas variantes ha tenido Millonarios desde que arrancó la temporada en enero de este año. Las que han ido solventando la base de un equipo maduro son los jugadores de la cantera como Santiago Mosquera, Christian Huérfano, entre otros.

Nicolás Vikonis, Andrés Cadavid, Jhon Duque, David 'macallister' Silva y Ayron del Valle, son jugadores que partieron en la doble confrontación por el repechaje de la Copa Libertadores 2017, pasando por la semifinal y llegando a estos 'playoffs'.

Las características del 'embajador' son los juegos por banda, ser rápido en la transición de defensa al ataque, es un poco más contragolpeador, de ahí evidencia que ha sacado mejores resultados como visitante. Pocos toques para llegar al arco rival.

Ayron del Valle confirma su estirpe goleadora

El delantero ya sabe lo que es ser 'botín de oro' con Millonarios, del Valle acumula nueve goles. Muy cerca de los artilleros y con el 'pie caliente' para lo que viene en estas fases. Contar con un delantero en 'vena goleadora' hacen las cosas más fácil a la hora de resolver un partido complejo, cerrado. Digno de estas fases del campeonato.

Nómina corta, un problema 'azul'

El afianzar un equipo a lo largo del año, sumado al poco recambio que se vislumbra más por el nivel que por lo nominal, hace que Millonarios sea un equipo con una titular sólida y dos o tres suplentes. Ese tema ya va camino a mejorar, con una política de refuerzos que garantice un gran 2018. Sin embargo, van a pelear hasta el final en este remate del torneo.

Pocos triunfos ante los candidatos

Millonarios no le pudo ganar a Junior, Santa Fe y Atlético Nacional, los otros tres cabezas de serie que posiblemente se pueda enfrentar bien sea en la semifinal o en la gran final. Sin embargo, ante Equidad, rival en los cuartos de final, se impuso por la mínima como visitante. Un aliciente para lo que viene.

Pero este mal no es nuevo, después de aquel segundo semestre del 2012 donde logró su estrella 14, Millonarios no avanza mas de la semifinal, donde si no es Junior es Nacional quien le amarga la fiesta. Esa jerarquía para los partidos claves, son de los aspectos a mejorar.

