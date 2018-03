En el octavo día del Festival Pony Fútbol quedaron definidos los clasificados masculinos a octavos de final

El sábado, con la victoria 2-0 sobre el Municipio de Frontino, la delegación cundinamarquesa de Chía se clasificó a los octavos de final del 34º Festival de Ponyfútbol. En ese grupo se clasificó unas horas antes La Aurora como primero, logrando los de Chía la segunda posicion. Se marcaron 17 goles ese día.

Mientras tanto, este domingo quedaron listas las llaves que disputarán los octavos de final en la rama masculina del Ponyfútbol, mientras que las damas se definirán los últimos tres equipos clasificados.

Lo más destacado en esta jornada final de la fase de grupos en la Marte Uno fue la clasificación del Barrio Los Alcázares, Barrio Sucre del Pilar de Girardot y Deportivo Cali.

Además, dos golazos hicieron vibrar al público asistente esta tarde a la Marte Uno. Juan José Palacio anotó un gol olímpico para el empate final de su equipo, Inder Medellín, ante Antonio Nariño, por el Grupo G masculino. De otro lado, en el juego por el grupo D femenino, la niña Lizeth Paola Domínguez, del equipo de Girón, anotó un gol de chilena en la victoria 2-0 ante el Municipio de Chía, con lo que aseguraron su presencia en los cuartos de final de esta rama.



Así fueron los resultados del séptimo día:

Masculino: Grupo B: U. Quinta Oriental Cúcuta 1 (John Jairo Carrillo) – B. Villa del Lago Sogamoso 1 (Matteo Stiven Peña). Grupo C: Incader Cauca 0 – Tres Avemarías Barranquilla 1 (Johnatan Palacio) y B. Santa Mónica Campo Alegre 1 (Samuel Correa) – M. de Bello 0. Grupo E: B. La Aurora 1 (Cristian Felipe Muñoz) – Municipio de Sabaneta 0. Grupo E: Municipio de Chía 2 (Andrés Felipe Martínez, David Santiago Barreiro) – Municipio de Frontino 0. Grupo F: Imer Rionegro 6 (Juan Pablo Aristizábal 2, Julián Castaño Suárez 2, Luis Alfonso García 1, Miguel Ángel Aguirre) - Barrio El Pedregal 0.

Femenino: Grupo B: Inder Girardota 2 (Alejandra Marín, Ana María Rendón) – C. Zapata de Necoclí 1 (Katty Díaz) Grupo D: Barrio Florencia 0 – B. Ciudad Modelo Cali 1 (Juliana Martínez Vera).

En el octavo día de competencias, El Bagre y Esperanza de Villavicencio igualaron 2-2 y quedaron eliminadas del certamen. Los goles fueron de Kelly Dayana Morales, Angeli Katerin Rojas para las llaneras y Eimy Andrea Murillo para las antioqueñas quien se apuntó con un doblete.

A segunda hora, Independiente Santa Fe masculino cayó 2-0 ante Los Alcázares y también le dijo adiós a la competencia. Los goles del equipo de Medellín fueron de Johan Pulgarín, Hassier Andrés Palacios.

El tercer partido de la jornada fue entre Inder Medellín e Inder Sucre, las antioqueñas ganaron 2-1 con goles de Daniela Tuberquia, Mayerly Úsuga, descontó Jadeth Ceballos para las caribeñas.

Al medio día, Apartadó goleó 5-0 a Estados Unidos y se clasificó a octavos de final. Los goles fueron de Ronaldo Regino, Johan David Salas y Javier Andrés Mena por duplicado.

Más tarde, El equipo del Pueblo derrotó 2-0 a Barrio Sucre El Pilar de Girardot, los goles fueron de Brayan Quejada, Jaime Andrés Peralta.

En el último partido femenino del día, Girón Santander venció a Chía 2-0 con goles de Lizeth Paola Domínguez, Slendy Quintero.

Finalmente, Deportivo Cali con gol de Jean Carlos Lucio superó a Tapartó de Andes y Antonio Nariño igualó 2-2 ante Inder Medellín. Los goles fueron de Mailer Felipe Parra con doblete para los de Antonio Nariño, mientras que Pablo Hoyos y Juan José Palacio con gol olímpico igualaron la contienda.

Mañana lunes se definen los primeros clasificados a cuartos de final en la rama masculina, mientras que el grupo E femenino se cierra con los partidos entre Santa Fe y Sibundoy y Santa Rosa de Osos contra San Simón de Ibagué.

Los octavos de final masculino quedaron así:

Montenegro vs Quinta Oriental de Cúcuta, Tres Avesmarías de Barranquilla vs San Fernando Cartagena, El Bagre vs Envigado, Juan Pablo II vs Campo Alegre, La Aurora vs Rionegro IMER, Inder Medellín vs Apartadó, Los Alcázares vs Chía y El equipo del Pueblo contra Deportivo Cali.