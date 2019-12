¡Lo prometió y lo cumplirá! Roger Federer volverá a Colombia el 24 de marzo de 2020

Todos los fanáticos del tenis en Colombia vieron cómo se desmoronaban sus esperanzas de poder materializar el júbilo de ver al mejor tenista de toda la historia en exhibición en pasado 22 de noviembre, fecha en la que debería disputarse el duelo entre Roger Federer y el alemán Alexander Zverev.

Las fuertes circunstancias que desencadenó la álgida situación de orden público en Bogotá, y el posterior toque de queda decretado por la Alcaldía Mayor de la capital, no le permitieron a los más de 14.000 aficionados, y al propio Roger, disfrutar de una noche que se catagolaba como un "duelo histórico".

El dueño de 103 títulos ATP expresó ante los micrófonos del Movistar Arena, recinto en el que se iba a disputar dicho duelo, y luego en sus redes sociales, su profundo pesar por no poder deleitar a todos los fanáticos del deporte en Colombia con su segunda visita.

Sin embargo, prometió, de algún modo, volver para compensar esta situación tanto incómoda como frustrante, por un motivo que si bien es más proritario, dio al traste con muchas ilusiones y proyectos que estaban en torno al evento.

I promise everyone Sasha and I will be returning in the future to give our Colombian fans the chance to see us play.

With such great and lasting memories from my 2012 tour to Bogota I can’t wait to make that happen again.