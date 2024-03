🇦🇺 @JaiHindley attacked, 🇪🇸 @juann_ayuso followed, but 🇩🇰 Jonas Vingegaard is now on his own on the Monte Petrano, just like yesterday! 🔱 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/rkJ3MojpfL — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 9, 2024

Argentina: 11:00 AM en DSports y DGo

Bolivia: 11:00 AM en DSports y DGo

Brasil: 11:00 AM en DSports y DGo

Chile: 11:00 AM en DSports y DGo

Colombia: 9:00 AM en DSports y DGo

Ecuador: 9:00 AM en DSports y DGo

USA (ET): 9:00 AM en MAX

España: 4:00 PM en Eurosport

México: 8:00 AM en DSports y DGo

Paraguay: 10:00 AM en DSports y DGo

Perú: 9:00 AM en DSports y DGo

Uruguay: 11:00 AM en DSports y DGo

Venezuela: 10:00 AM en DSports y DGo