Tony Allen renueva con los Grizzlies

Y! Sources: Tony Allen agrees to a four year, $20 million contract extension with the Memphis Grizzlies. http://t.co/HeMvIMNoNY

Varios han sido los rumores y numerosos los equipos interesados en el veterano escolta; entre los cuales se encontraban Knicks, Denver e incluso los Clippers del reciente Doc Rivers que ya lo entrenó en su etapa en Boston; pero Milwaukee fue el equipo que más interés mostró por sus servicios. Sin embargo, Tony Allen ha decidido quedarse en Memphis 4 años más por 20 millones de dólares, todos garantizados.

I want to give a huge shout out to Coach Drew and the Milwaukee organization for having such a high interest in me.