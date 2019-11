Josh McRoberts renueva con los Bobcats

Charlotte sigue apuntalando su frontcourt. Tras conseguir atraer a Big Al y draftear con el número 4 del draft a Cody Zeller, le ha llegado el turno a Josh McRoberts. Mc Roberts, que fue traspasado a los Bobcats a cambio de Hakim Warrick la temporada pasada, obtendrá unos ingresos de 5.5 millones de dólares en 2 años, siendo el útimo opción del jugador.

Can confirm Bobcats have come to terms with Josh McRoberts. Slightly less than number reported elsewhere: 2-years, total value of $5.5M.