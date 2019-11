Trey Burke sufre una fractura del dedo índice

A mediados del primer cuarto de juego, cuando los Jazz aún luchaban por alcanzar a los Clippers en el marcador, Trey Burke mostraba gestos de dolor tras un lance con Chris Paul. Así, Burke enfilaba el vestuario antes de tiempo acompañado del asistente médico de la franquicia. Volvería brevemente en el segundo cuarto por decisión propia y jugaría 8 minutos más hasta que el dolor se hizo demasiado insoportable para continuar.

El twitter oficial de los Utah Jazz confirmó en el discurrir del partido los peores presagios: el joven base ex-jugador de la Universidad de Michigan sufre una fractura del dedo índice de su mano derecha y las pruebas médicas se realizarán a lo largo del lunes.

ICYMI - X-rays revealed that Burke suffered a fractured right index finger during the 1st half of tonight’s game vs. the Clippers. #LACatUTA

Burke will be re-evaluated on Monday at which point an update on his status will be provided. #LACatUTA