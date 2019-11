Utah Jazz 2013/14

La especulación que envolvió toda la temporada a las piezas fundamentales de los Jazz era mucha. San Antonio, Suns e incluso los recién desplazados Nets, fueron franquicias que entraron en el runrún como posibles destinos en un sign-and-trade para los jugadores entonces titulares del frontcourt del equipo mormón: Paul Millsap y Al Jefferson. Sin embargo, el momento llegó y ambos jugadores se volvieron agentes libres. Paul Millsap acabó en los Atlanta Hawks y Al Jefferson firmó un jugoso contrato que le unirá por 3 años con los Charlotte Bobcats.

El resultado de esta decisión por parte de la cúpula ejecutiva de los Jazz no es otra que una franquicia en reconstrucción total. Tras la travesía en el desierto que ha sufrido desde la marcha de Deron Williams, Kevin O'Connor y Dennis Lindsey han apostado por un camino totalmente nuevo para la franquicia. Activos muy interesantes para esta reconstrucción no hay duda de que los tiene. El traspaso de Deron Williams incluyó a nada menos que al gran defensor Derrick Favors (seleccionado con el número 3 del draft de 2010 por los Nets) y el pick número 3 del draft de 2011, que resultó ser un talentoso pívot turco: Enes Kanter. Gran parte de los fans de los Jazz demandaban más minutos para ambos jugadores, que no encontraban tiempo de juego suficiente para su desarrollo detrás de Paul Millsap y Al Jefferson.

Los Jazz afrontan una reconstrucción total

Gordon Hayward es otra de las piezas fundamentales de este nuevo camino. Con tres temporadas a su espalda, el número 9 del draft de 2010 ha ido mejorando su juego, su aportación y su impacto en el equipo año tras año. La temporada pasada consiguió unos importantes 14,1 puntos por partido y un 42% desde la línea de 6,75. Ahora el agente del jugador y los ejecutivos de los Jazz se enfrentan en llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre para lograr una renovación que permitiese a Hayward no llegar al final de la temporada como agente libre restringido. Por su parte, Favors ya ha logrado una extensión de contrato por 49 millones de dólares en 4 años.

También hay que resaltar el sign-and-trade que realizó a tres bandas el equipo de Salt Lake City. Brandon Rush, Richard Jefferson y Andris Biedrins, dos selecciones de primera ronda en 2014 y 2017 - además de dinero - ponían rumbo al estado de Utah. Randy Foye, Kevin Murphy y una segunda ronda de 2018 se iban a los Nuggets, y los Warriors recibían al polifuncional Andre Iguodala. El propósito de este traspaso era simple: que Golden State consiguiese espacio salarial para el aterrizaje de Iguodala.

Los Jazz absorbían esa masa salarial con tres jugadores con contratos altos que expiran a finales de temporada y a cambio recibían dos "jugosas" primeras rondas del draft de 2014, draft que los especialistas americanos califican como el mejor desde el del 2003. Tampoco hay que desdeñar el hecho de que Rush, Jefferson y Biedrins pueden aportar veteranía a un vestuario muy joven y inexperiente: Derrick Favors, Rudy Gobert (una "torre" francesa de 2,17 metros seleccionada con el pick 27 de este año) y Trey Burke tienen solo 21 años; Alec Burks tiene 22 años y el jugador más "curtido" en Salt Lake City es Gordon Hayward, con 23. John Lucas III también llegó esta offseason para aportar ese granito de madurez a la plantilla. E Ian Clark, el MVP de la Liga de Verano de Las Vegas y no seleccionado en el último draft , llegó como un proyecto interesante para la franquicia tras promediar un 42% de tiros de tres en sus 4 años en la Universidad de Belmont.

Plantilla

Posible quinteto: Trey Burke, Gordon Hayward, Richard Jefferson, Derrick Favors y Enes Kanter.

DORSAL JUGADOR POSICIÓN NACIONALIDAD 0 Enes Kanter Ala-Pívot/Pívot Turca 2 Marvin Williams Alero Americana 3 Trey Burke Base Americana 5 John Lucas III Base/Escolta Americana 6 Jamaal Tinsley Base Americana 10 Alec Burks Base/Escolta Americana 11 Andris Biedrins Ala-Pívot/Pívot Lituana 15 Derrick Favors Ala-Pívot/Pívot Americana 20 Gordon Hayward Alero Americana 21 Ian Clark Base/Escolta Americana 24 Richard Jefferson Escolta/Alero Americana 25 Brandon Rush Escolta Americana 27 Rudy Gobert Pívot Francesa 33 Mike Harris Ala-Pívot Americana 40 Jeremy Evans Ala-Pívot Americana

Trey Burke como piedra angular del proyecto

Llegó la noche del 27 de junio, noche de draft, y se dio la probablemente la mejor jugada de Dennis Lindsey, reciente General Manager de los Utah Jazz: después de seleccionar con el número 14 a Shabazz Muhammad y con el 21 a Gorgui Dieng, los Jazz traspasaban sus derechos por el pick número 9 perteneciente a los Timberwolves, que no era otro que Trey Burke. Dennis Lindsey conseguía de este modo un base de futuro para la franquicia y el mejor - en teoría - del draft de 2013, al que muchos periodistas americanos consideran el favorito para llevarse el Rookie Of the Year.

Y es que Burke viene de una carrera de dos años meteórica en la Universidad de Michigan. Finalista en el torneo universitario americano, el Final Four de la NCAA, ha promediado 16,9 puntos y 5,7 asistencias en sus dos temporadas en los Michigan Wolwerines. Ha ganado premios tan prestigiosos a nivel universitario como el Jugador del Año por parte de Associated Press, el Naismith College Player of the Year y el John R. Wooden Award. También fue elegido para el primer mejor quinteto de la NCAA, el NCAA AP All-America.

La Liga de Verano de Orlando, donde los rookies muestran sus habilidades, no fue el mejor escaparate para Burke. Lanzó mal, defendió regular y parecía no ajustarse al ritmo de juego y a la velocidad que se requiere en la NBA. Sin embargo, el trabajo realizado en la pretemporada parecía dar resultados: en el primer amistoso Trey Burke realizaba 12 puntos -incluyendo un 2 de 4 en tiros de tres puntos -, 3 asistencias y 2 rebotes en la victoria frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry. El 12 de octubre, en el tercer partido de pretemporada, la mala suerte se cebó con el rookie: se rompió el dedo índice de su mano derecha en un lance fortuito con Chris Paul. Los servicios médicos de los Jazz anunciaron que tras la exitosa operación, se reevaluaría al jugador pasadas 3 semanas. Un duro varapalo para la franquicia de Utah, que recientemente ha firmado a Jamaal Tinsley para cubrir la posición de base en el tiempo incierto en el que estará fuera el joven ex-jugador de la Universidad de Michigan.

Movimientos

ALTAS BAJAS Andris Biedrins (Golden State Warriors) DeMarree Carroll (Agencia libre) Trey Burke (Draft) Randy Foye (Denver Nuggets) Ian Clark (Agencia libre) Al Jefferson (Agencia Libre) Rudy Gobert (Draft) Jerel McNeal (Agencia libre) Mike Harris (Agencia libre) Paul Millsap (Agencia libre) Richard Jefferson (Golden State Warriors) Kevin Murphy (Strasbourg) John Lucas III (Toronto Raptors) Earl Watson (Portland Trail Blazers) Brandon Rush (Golden State Warriors) Maurice Williams (Agencia libre)

Entrenador: Tyrone Corbin, un voto de confianza por ahora

Jerry Sloan renunció a mitad de temporada hace tres años. Un incidente con Deron Williams en un partido frente a los Bulls incitó su dimisión. No se veía con fuerza tras estar 23 años al mando de los Utah Jazz. Tyrone Corbin, su asistente durante siete años, tomó el relevo. Esta es su última temporada de contrato. Y las negociaciones para ampliarlo no se han abierto y no lo harán en un futuro próximo.

Ambas partes se sentarán a final de temporada y evaluarán el trabajo realizado

Después de que los Jazz no consiguieran un boleto para playoffs la temporada pasada - por segunda vez en tres años-, muchas voces en los medios locales se alzaron contra Ty' Corbin. Sin embargo, el General Manager de la franquicia, Dennis Lindsey, ha repetido una y otra vez a lo largo del verano que Corbin tiene el "total respaldo de la familia Miller", dueños mayoritarios de la franquicia mormona, y que su desempeño este año no se medirá "por el número de victorias".

Incluso Jerry Sloan - que ha vuelto a los Jazz con un nuevo y poco claro cargo - salió en su defensa: "Ty' ha realizado un trabajo excelente manteniendo al equipo unido en una situación difícil. Creo que no ha sido tratado justamente por la prensa". En una entrevista para Deseret News, Greg Miller, dueño y CEO de la franquicia, zanjó la cuestión con estas declaraciones: "Me parece que Ty' siente nuestro respaldo. Puedo estar equivocado, pero creo que todo el mundo sabe que soy un firme partidario de Corbin". A la pregunta del periodista de que si ese respaldo era suficiente para renovar su contrato, Miller respondió con sinceridad, afirmando que estaban contentos de que Corbin sea el entrenador pero tampoco querían que se sienta "demasiado comfortable" con su situación, y recalcó que a nivel defensivo el equipo debía mejorar.

De este modo, Corbin iniciará una temporada con un récord personal de 87 victorias y 89 derrotas. En pretemporada las cosas no han ido muy bien y solo han logrado 1 victoria en 8 encuentros. Es, curiosamente, el octavo entrenador más longevo de la liga, a pesar de que solo está en el cargo desde febrero de 2011.

Uniforme

Utah Jazz

Fundación: 1974.

Títulos de conferencia: 2 (1997,1998).

Títulos de división: 8 (1984, 1989, 1992, 1997, 1998, 2000, 2007, 2008).

Pabellón: Energy Solutions Arena.

Últimas cinco temporadas

Temporada Victorias Derrotas Porcentaje Resultado en playoffs Entrenador 2008-09 48 34 .585 Derrota en primera ronda frente a Los Angeles Lakers, 4–1 Jerry Sloan 2009–10 53 29 .646 Victoria en primera ronda frente a los Denver Nuggets, 4–2

Perdió en Semifinales de Conferencia frente a Los Angeles Lakers, 4–0 Jerry Sloan 2010–11 39 43 .476 Jerry Sloan

Tyrone Corbin 2011–12 36 30 .545 Perdió en primera ronda frente a los San Antonio Spurs, 4–0 Tyrone Corbin 2012–13 43 39 .524 Tyrone Corbin



Fotos: nba.com, bleacherreport.com y exnba.com