Los proyectos de jugador de Mayor Progresión de la temporada

Repaso a algunos de los jugadores revelación en estos primeros partidos de liga. Algunos de ellos no son los máximos anotadores o asistentes de sus equipos, otros sí, pero son claros candidatos a ganar el Most Improved Player o jugador más mejorado. Sus estadísticas, sus logros o sus características les hacen ser muy valiosos para sus franquicias. No copan portadas de revistas ni son los que más camisetas venden tampoco, pero paso a paso están apareciendo con mayor frecuencia en los medios de comunicación americanos e internacionales. Hay muchos que se merecen ser nombrados, pero para VAVEL estos son los 8 jugadores que mayor impacto están dando en la NBA sin que se esperara que lo hicieran.

Lance Stephenson (Indiana Pacers)

Lance Stephenson Jr, o como le apodan en Indiana "Sir Lancelot", es un escolta con gran físico y muy explosivo. Desde que recaló en Indiana ha ido mejorando sus prestaciones ofensivas, desde el pase, posicionamiento en pista y el lanzamiento en movimiento, hasta prestaciones decantadas hacia lo físico (salto vertical o fuerza al entrar a canasta).

"El LeBron de los Pacers" es una pieza indispensable para Frank Vogel, y uno de los principales culpables de que en Indianápolis no conozcan todavía el termino "derrota" este año. Ya hizo unos play-offs muy interesantes la pasada temporada, y en la presente se está afianzando en el esquema titular, aunque estén por delante Hill y George por delante. Pacers dispone este año de una plantilla muy compensada y variada, con recursos de todo tipo para ganar a quién sea y donde sea. Llegó en 2010 y parece que este puede ser su año, estamos ante uno de los grandes candidatos a jugador de Mayor Progresión; como carta de recomendación los 13 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias que endosó a Memphis Grizzlies hace pocos días.

Evan Turner (Philadelphia 76ers)

Turner lleva tres años (contando este) en Philadelphia, y es este año donde está rindiendo a un nivel más alto. Aterrizó en la NBA el mismo año que Stephenson, con la diferencia de que fue un pick 2 del Draft. Evan es un escolta cerrado, que le cuesta asistir con la fluidez que tienen otros escoltas, por lo que está más próximo a tener buenas estadísticas en rebotes que en asistencias. Cumple en defensa siendo fuerte gracias a su envergadura y su físico, pero su falta de concentración en algunas fases del partido le hace ser un defensor simplemente correcto.

Philadelphia iba a ser este año un equipo abocado al fracaso, pero la pareja Michael Carter-Williams - Evan Turner les está dando alegrías con las que no contaban. Turner debería de haber sido el líder que guiará a los 76ers en su reconstrucción, pero otra de sus facetas menos aprovechables es la falta de liderazgo que tiene, pues se deja guiar por otros jugadores con mucho menos peso en el vestuario. Este año acaba contrato, es por ello que seguramente esté dejándose la piel por renovar al alza y tener un gran contrato. Dallas y OKC entre otros se han interesado recientemente por él; de momento si sigue con estos promedios es probable que acabe firmando con otro equipo a cambio de una millonada, ya que Philadelphia no parece dispuesto a llegar a lo que pretende.

Jeff Green (Boston Celtics)

Una bonita y esperanzadora muestra de que el trabajo y la constancia pueden llevarte al éxito. En 2007 fue elegido en quinta posición por Boston Celtics y automáticamente traspasado a Oklahoma (entonces Seattle Supersonics) como parte del traspaso de Ray Allen a Boston. No debutó con los Celtics, y en Oklahoma fue considerado las primeras temporadas un buen alero (reposicionándolo para poder compatibilizarlo con Durant).

Al tiempo se vio relevado a labores de sexto hombre con la elección de Harden. Fue traspasado de nuevo a Boston, donde jugó poco ya que tuvo luchar también contra una anomalía cardiaca que pudo costarle la vida. Un año después volvió, y más fuerte que nunca; esta temporada confirmó los pronósticos y se ha convertido en el líder de unos Celtics en reconstrucción. Green tiene carisma y no le tiembla el pulso en los momentos decisivos (sino que le pregunten a LeBron la semana pasada cuando les quitó la victoria con un triple estratosférico).

Brad Stevens sabe que Jeff es el jefe en pista, y busca darle protagonismo en sus jugadas, al igual que depositando en él la totalidad del juego en ataque, y siendo imprescindible en las rotaciones (34 minutos de media, es el que más juega). Posee un amplio repertorio ofensivo, sabe machacar el aro tanto en parado como en carrera, tiene una muñeca muy certera y sabe postear y desplazar al defensor, también es rápido y con un exquisito tiro en suspensión. Boston tenía la etiqueta de equipo perdedor desde el principio, y de que haría tanking (dejarse ganar) para optar al pick 1 del Draft y traerse consigo a Andrew Wiggins. De momento no está siendo así, Green no está dispuesto a dejarse ganar, a dejar escapar todo aquello por lo que ha luchado tanto.

Jonas Valanciunas (Toronto Raptors)

El lituano es la perla de Toronto para los próximos 5 años. Con 21 años ya ha perdido el miedo a enfrentarse con los pívots que dominan actualmente la NBA. Hace muy poco el General Manager (Masai Ujiri) puso el cartel de transferible a todos los integrantes de la plantilla canadiense (incluidos Rudy Gay y DeRozan) a excepción de Valanciunas. Es un jugador de 2'11 metros cuyo fuerte es lo inteligente que es sin balón, ya que siempre busca la espalda del defensor y ganarle así la posición. Sin tener excesiva musculatura su anticipación le hace estar donde va a caer el balón por lo que es un especialista en el rebote ofensivo. A la hora de anotar no se queda atrás, y si puede machacará el aro sin piedad una y otra vez. Otra de sus principales virtudes es lo bien que coloca el bloqueo, y su facilidad para jugar el pick and roll.

En apenas 26 minutos promedia casi diez puntos, con un excelente 50% de tiros acertados. Defensivamente destaca por su capacidad taponadora Es el sustituto de Chris Bosh en Toronto, y aunque tienen ciertas similitudes (entre ellas su físico), su juego dista un poco del actual campeón con Miami. Jonas consigue acaparar la atención defensiva del otro equipo por su contundencia de cara al aro mientras que Bosh prefiere abandonar la zona para emparejarse con ala-pívots a los que superar en altura y de esa manera clavar canastas desde 4 y 5 metros (incluso triples si hace falta). Lo que sí es seguro es que Valanciunas no está de paso, por eso Ujiri no quiere perder la joya lituana, porque sabe que su potencial está saliendo ahora a la luz.

Gordon Hayward (Utah Jazz)

Hayward es prácticamente lo único bueno que le está pasando a Utah este año, aunque ser el principal candidato a poseer el número 1 del Draft no parece ser que vaya a solucionar el sentimiento derrotista. Los Jazz son el polo opuesto de Indiana Pacers, no han ganado todavía en liga y son el peor equipo de la NBA actualmente. No será por culpa de Gordon que está explotando esta temporada. Es el guía de los transitorios Jazz que no saben aún hacia donde enfocar su reconstrucción, aunque parecía que sí amén del contratazo a Derrick Favors (13 puntos - 10 rebotes) a razón de 50 millones de dólares por 4 años.

Tendrán que volver a rascarse el bolsillo porque el temporadón de Hayward les obligará a ello. Es muy pillo y su principal arma es el lanzamiento tanto de dos puntos como de tres. No es muy fuerte, pero suple su falta de músculo con decisión y velocidad; entra canasta sin pensárselo y sus bandejas son más efectivas incluso en ocasiones que un mate. En defensa es pegajoso y al igual que en cuestiones ofensivas lee la jugada antes de que ocurra, siendo un especialista en robos de balones. Si sigue así se cansará de perder en Utah, que preparen billetes si quieren retenerlo.

Markieff Morris (Phoenix Suns)

Morris está salvando la figura de Phoenix junto a Eric Bledsoe. La realidad es que el pequeño base de 1.82 cm es la estrella del equipo, y comienza a despuntar ahora después de no tener oportunidad en Clippers. Markieff es un número 13 del Draft que comenzó promediando 7.4 puntos el primer año y posteriormente 8.2 en el siguiente.

Esta temporada se ha destapado como un jugador interior muy versátil capaz de crearse sus propios lanzamientos. 16 puntos muestran su alta capacidad de anotación, con el complemento de que posee un muy excelente 50% en tiros de 3, y un 81% en tiros libres. Potente a la hora de encarar y con el plus de que es un gran dunker. Hasta el momento la escasa aportación de Alex Len (se espera mucho de él) centra los focos en Morris, culpable directo del 5-3 momentáneo de Phoenix en la División Pacífico de la Conferencia Oeste. Su tarjeta de presentación el premio a Mejor Jugador de la semana pasada en la Conferencia Oeste.

Bradley Beal (Washington Wizards)

Beal puede confirmar este año que no es el escudero de John Wall, y que puede aportar tanto en defensa como en ataque más que el base de Wizards. Bradley fue la tercera elección del Draft del año pasado, por delante de Lilliard o Drummond entre otros. No es muy alto para ser un escolta, quizás eso sea su principal escollo a la hora de "intentar" criticable, pero va mucho más allá de eso. Es muy completo y no se le puede achacar nada malo en el inicio nefasto de Washington (últimos en el Este empatados con Detroit).

El último partido de Wizzards ante Oklahoma Beal se fue hasta los 34 puntos(tope de su carrera), siendo la estrella del equipo capitalino. Se le nota más tranquilo, tomando decisiones óptimas y puliendo su lanzamiento de dos; se sabía que era un fantástico triplista y ahora es eso y mucho más. Muy plástico cuando lanza en suspensión, y con capacidad para usar ambas manos en ataque a la hora de pasar. De seguir así con 20 años que tiene se puede convertir en uno de los mejores escoltas de la liga en pocos años, más por cualidades que por estadística, hay que verlo jugar para apreciar de verdad a este jugador.

Arron Afflalo (Orlando Magic)

Por fin se puede decir que Afflalo es el jugador que muchos ojeadores y GM's esperaban que fuese. Desde que firmó por Detroit a su llegada a la NBA ha ido mejorando sus números en anotación (12.6-15.2-16.5 y ahora 21.3). Conocido como un defensor muy aplicado que destaca en defensa de perímetro y en la facilidad que tiene para desquiciar a sus rivales, parece ser que desde que aterrizó en Orlando se ha propuesto ser algo más que un grandisimo defensor. Se le criticaba su torpeza a la hora de lanzar en movimiento, y de ser menso efectivo lanzando de 2 que de 3.

Ahora nadie puede dudar de su progresión, mientras los flashes se los lleva Oladipo y Vucevic, Afflalo es capaz de disparar tras bote, dejando de lado la creencia de que si le haces moverse sus porcentajes bajan sustancialmente. Se acabó esperar en el perímetro el balón para disparar, ahora él mismo lo busca para encontrar la mejor situación. Es el máximo anotador de los Magic, y para lo que se esperaba de los de Florida, un 4-5 no es un balance negativo en exceso, la gran duda reside en si Arron será constante y aguantará estas cifras durante la temporada o si simplemente ha empezado muy fuerte para ir desinflándose.

Como es normal los lectores y aficionados tendrán otras propuestas que también merecen estar aquí, jugadores como Shumpert, Vucevic, Isaiah Thomas, Kemba Walker, Klay Thompson, Drummond, Corey Brewer, Demar DeRozan o Enes Kanter. Elijan ustedes mismos.