Trey Burke hará su debut frente a los Pelicans

Las informaciones que llegaban desde Salt Lake City acerca del exjugador de Michigan en el día de ayer eran confusas. Jody Genessy, periodista que escribe sobre Jazz y redactor en un importante periódico de Utah - el Deseret News - informaba de que Trey Burke participaría en el entrenamiento de los Jazz y que incluso podría llegar a jugar en los partidillos de entrenamiento. "Existe la posibilidad de que juegue el miércoles [madrugada del jueves en España]" ponía en su twitter personal.

Jazz PG Trey Burke is expected to practice and may go through scrimmage. Possibility exists he'll see playing time Wednesday in New Orleans. — Jody Genessy (@DJJazzyJody) noviembre 19, 2013

Después de la prácticas de los Jazz, el twitter oficial de equipo mormón informaba que de Trey Burke sí había participado en el entrenamiento completo pero que no estaría disponible para el partido de mañana.

Trey Burke participated full speed in practice today but will remain out tomorrow for the game at New Orleans. #UTAatNOP — Utah Jazz (@utahjazz) noviembre 19, 2013

Finalmente hace un par de horas el mismo twitter oficial de los Utah Jazz sorprendía declarando que tanto Trey Burke como Jeremy Evans estarán disponibles para el partido de esta noche.

[email protected]_Burke3 and @JeremyEvans40 will both be available for tonight's game at New Orleans (6 p.m. MT). #UTAatNOP — Utah Jazz (@utahjazz) noviembre 20, 2013

Jody Genessy informa también que Burke no será titular en el partido ya que Corbin quiere facilitar su regreso.

Trey Burke won't start. Corbin wants to "ease" him back in. — Jody Genessy (@DJJazzyJody) noviembre 20, 2013

Brandon Rush y Andris Biedrins, cerca de debutar en la temporada

Tyrone Corbin ha informado también que Rush y Biedrins están cerca de regresar de sus lesiones, aunque no ha dado una fecha exacta. Rush está recuperado de su rotura de ligamento cruzado que tuvo el año pasado en los Warriors. Sin embargo, hace pocos días declaraba en una entrevista que, a pesar de que físicamente estaba bien, todavía no se sentía cómodo en la cancha y que su vuelta a las pistas era más "una cuestión mental". Biedrins por su parte lleva varias semanas con unas molestias en el tobillo que le han impedido estrenarse con la franquicia de Utah.