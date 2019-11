El Rey LeBron vuelve a casa

Las especulaciones se han terminado. Al fin se ha desvelado uno de los secretos mejores guardados del verano. En efecto, LeBron James vuelve a Cleveland, a su casa. Allí fue donde comenzó a jugar al baloncesto, juego en el que empezaría a despuntar junto a sus compinches de Saint Vincent. Pues bien, LeBron ha cerrado el círculo, regresará y esta vez es para quedarse. Para volver a vestir la elástica de los Cavaliers, franquicia de la que fue icono y máximo extandarte, exacto, aquella a la que lideró hasta las Finales de 2007

Mediante un comunicado del propio James para Sports Illustrated ha salido a la luz la noticia. Se trata de una carta que versa sobre la importancia que Akron y Ohio tienen en su vida y lo vivido en Miami estos últimos cuatro años. En este escrito, LeBron ha mostrado su lado más sincero y ha confesado que el amor por su tierra es una prioridad que nunca volverá a anteponer al baloncesto.

"Antes, incluso, de que cualquiera se preocupase por dónde iba a jugar al baloncesto, era un chico del noreste de Ohio. Allí es donde comencé a andar, a correr, a reír y a llorar. La gente me veía crecer y yo, en ocasiones, me sentía como si fuera su hijo. Hoy, me doy cuenta de que ese lugar sigue ocupando gran parte de mi corazón. Es cierto que este anhelo puede ser apartado y quedar en un segundo plano. Pero no es mi caso. Quiero que vuelvan a inspirarse, que recobran la esperanza. Hace cuatro años no me di cuenta de que mi relación con Ohio no era meramente baloncestística. Así que lo hago ahora".

"Miami siempre será mi segunda casa"

Es así como abre LeBron su manifiesto para Sports Illustrated, en él también habla sobre su experiencia en Miami, la que considera su segunda casa: "Estos últimos cuatro años me han servido para seguir creciendo como jugador de baloncesto. Ahora soy un mejor jugador y, en definitiva, una mejor persona. He aprendido muchísimo de una franquicia que ha sido todo lo que yo quería. Nunca olvidaré lo que me ha dado Miami, que será para siempre será mi segunda casa.".

El ex jugador de los Heat también se quiso acordar de sus compañeros de vestuario en estos últimos cuatro años, de ellos ha confesado, que se lleva grandes amistades para toda la vida: "Vine a Miami por Wade y Bosh, pero también nos sacrificamos para mantener a Udonis Haslem en la plantilla. Me ha encantado haber compartido vestuario con Mario Chalmers, congeniábamos de maravilla en la cancha y siempre tratábamos de dar espectáculo. Me cuesta decir adiós y despedirme de toda esta gente que compartió conmigo estos últimos años tan bonitos. Ellos siempre serán como mis hermanos. También quiero agradecer la labor de Pat Riley y Micky Arison por todo lo brindado en esta etapa."

"No puedo prometer un campeonato"

Antes de concluir su nota, LeBron aprovechó para explicar qué va a aportar a Cleveland y por qué se ha decantado por el nuevo proyecto de David Blatt: "No puedo prometer un campeonato porque sé lo difícil que es conseguirlo. Es obvio quiero seguir ganando pero he de ser realista. Tendré que volver a desarrollar la paciencia si quiero ganar. Sé que es un equipo joven con un entrenador debutante, pero estoy motivado para ser esa cabeza adulta que este conjunto necesita. Me veo como mentor y me motiva, porque sé que quiero dirigir a este grupo de chavales hacia algo grande. Creo que puedo ayudar a Kyrie Irving a ser el mejor base de la liga, a Dion Waiters y Tristan Thompson a continuar con su evolución. De hecho, hasta estoy impaciente por volver a uno de mis viejos compañeros como lo es Anderson Varejao."

Para finalizar, The King expresó de nuevo todo lo que supone para él jugar en su ciudad. "He de liderar esto y no hablo solo de la cancha. Quiero que todos los chicos de Akron y de todo el estado de Ohio se sientan orgullosos por ser de donde son y haber nacido aquí. Sonreiré tras ver cómo todos estos chicos de hacen mayores y abren un negocio o forman una familia. Esta vez no hablo solo de nuestra fundación, no. Nuestra comunidad, que ha sufrido mucho, necesita todo que estos chicos muestren todo su potencial".

"En el noreste de Ohio no te regalan nada. Todo lo que consigues es el fruto de lo que tu trabajo. Estoy listo para aceptar el reto. Vuelvo a casa".