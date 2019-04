Boston Celtics 2014/2015: la reconstrucción toma forma en el Garden

La mítica franquicia verde sigue su reordenación. Tras el último servicio con los Celtics de Kevin Garnett y Paul Pierce, Danny Ainge dijo basta. Retales. Eso era lo único que quedaba de aquel equipo Campeón y finalista de la NBA. Sin Pierce, sin Garnett, incluso con Rondo lesionado, el General Manager abocó por una rápida depresión en lugar de dejar sangrar la herida. Tras un año del traspaso a los Nets, los Celtics están sumidos en plena reconstrucción. Pero esta ya no es un esbozo. Empieza a coger color. A tener forma. Un molde que sigue trabajando Brad Stevens.

En ese proyecto la juventud tiene todo el protagonismo. Jared Sullinger, Kelly Olynyk y Tyler Zeller tienen las llaves de la pintura verde. Todavía más si cabe tras la marcha de Kris Humphries. Sobre todo el ucraniano y el ala-pívot tendrán que dar un paso al frente y reivindicar su puesto por muchos años. Materia primera hay de sobra. En el puesto de "tres" los Celtics han añadido una pieza interesante al líder, estadístico, no carismático de este equipo, Jeff Green. El "8" sigue sin explotar más allá de grandes actuaciones puntuales. Green no ha sabido, por ahora, coger la bandera de su equipo y escalar la cima. Pero el talento y la aportación de Green es incuestionable. Pare que no se note su ausencia en pista. Los Celtics, ávidos de puntos, han firmado a Evan Turner. El ex de Indiana brilló en los Sixers. E equipo bailaba a su ritmo. Sin embargo en un equipo como los Pacers no pudo brillar. No se aclimató. Ahora vuelve a un equipo de un perfil más bajo, pero con la alegría necesaria que necesita Turner.

Aunque todo gira sobre una figura en el devenir de la franquicia: Rajon Rondo. ¿Manterlo o traspasarlo? He ahí la cuestión. Los rumores fueron incesantes durante la campaña pasada. La del regreso tras la lesión de rodilla. Habladurías que se incrementaron tras la noche del Draft. Marcus Smart y James Young, dos hombres bajos, eran los elegidos por Boston. Pese a ello tras el paso del verano parece incuestionable la necesidad de Rondo en este equipo. Si alguien puede guiar a Smart en su primer curso es él. Asimismo nadie en la plantilla puede aglutinar, compactar y potenciar las habilidades de la joven plantilla de Stevens. Eso sí, con Rondo motivado. Si el base de Universidad de Kentucky está involucrado en el proyecto, no sería descabellado pensar en ver a los Celtics en Playoffs. Apenas un año después. Pescar en río revuelto en un Este con una clase media tan igualada. Las bazas de Stevens: ilusión, hambre y el factor sorpresa. La preparación del terreno para un futuro mejor.

Plantilla

Posible quinteto: Rondo - Smart - Green - Sullinger - Olynyk.

DORSAL JUGADOR POSICIÓN NACIONALIDAD 0 Avery Bradley Escolta Estados Unidos 4 Marcus Thornton Escolta Estados Unidos 7 Jared Sullinger Ala-pívot Estados Unidos 8 Jeff Green Alero Estados Unidos 9 Rajon Rondo Base Estados Unidos 11 Evan Turner Alero Estados Unidos 12 Dwight Powell Alero Estados Unidos 23 James Young Escolta Estados Unidos 26 Phil Pressey Base Estados Unidos 27 Christian Watford Alero Estados Unidos 30 Brandon Bass Ala-pívot Estados Unidos 36 Marcus Smart Base Estados Unidos 38 Vítor Faverani Pívot Brasil 39 Will Bynum Base Estados Unidos 41 Kelly Olynyk Pívot Ucrania 44 Tyler Zeller Pívot Estados Unidos 42 Erik Murphy Ala-pívot Australia 45 Gerald Wallace Alero Estados Unidos 55 Tim Frazier Base Estados Unidos 77 Rodney McGruder Base Estados Unidos

Nota: La plantilla aún no está cerrada, a falta de los últimos descartes de cara a la temporada regular.

La incógnita de Rajon Rondo marcará el crecimiento de los novatos

Rajon Rondo. Él y solo él tiene las llaves del futuro más inmediato de los Celtics. Como ya se menciona antes, Rondo marcará el camino a seguir. Si finalmente es traspasado, las expectativas serían completamente opuestas. Pero el escenario por ahora es con Rondo entre los hombres de Stevens.

Rondo será el que dirija a un equipo lleno de juventud. Con su dirección servirá de tutor al prometedor base de Oklahoma St. Marcus Smart. Mucho más físico y con menos visión de juego que Rondo, pero con un margen de crecimiento inimaginable. El tiro exterior, su talón de Aquiles. Justo como Rondo. Rondo deberá enseñarle los entresijos de la NBA y potenciar su juego para no enseñar sus carencias en el tiro. El backcourt de los Celtics tiene mucha tela este año. Bradley y Smart son dos jugadores físicos. Con ellos en pista la defensa exterior puede traer muchos quebraderos de cabeza a cualquier equipo. Asimismo la llegada de Turner, Bynum, Young y Thornton abren un camino hasta ahora cerrado para Rondo y Smart. El triple. Los tres tienen mayor facilidad que los dos bases y podrán abrir el juego para permitir las entradas de Rondo, Smart, incluso Green. Un Jeff Green que este año tendrá un descanso de nivel. Evan Turner. Los Celtics verán como este curso no decrece la producción ofensiva cuando Green esté en el banco. Gerald Wallace no es un prodigio ofensivo, y el pasado curso pudo observarse. Además de la carga física de tantas temporadas en la liga que le impide rendir a un alto nivel. Trabajo de Stevens será recuperar la mejor versión del escolta. Ese que brilló en Philadelphia y combinar las piezas según lo requiera la temporada y los partidos.

Por último la plantilla de los Celtics queda mucho más que aseada en la zona interior. Sullinger y Olynyk siguen creciendo. Sullinger firmó un gran final de campaña cuando las lesiones le olvidaron. Mientras que Olynyk ya ha ganado un año de experiencia en la NBA. Junto a ellos llega Tyler Zeller. El pívot llegado desde Cleveland no ha cubierto el potencial que se le presumía. Sin embargo ha ganado en empaque y presencia defensiva. Es un pívot molesto para el rival. Una zona interior en la que estarán Brandon Bass, Erik Murphy y Vítor Faverani para dar esos minutos de descanso ínfimos.

No es la mejor plantilla de la liga. Claro está. Pero los Celtics serán un equipo molesto de jugar. Probablemente compitan en todos los partidos y ante cualquier rival. Es el sello Stevens y más viendo la plantilla. Una plantilla que dentro de las posibilidades cubre todas las necesidades. Además de tener margen de mejorar para dar vida a este proyecto.

Altas y bajas

ALTAS BAJAS Marcus Smart (Draft), James Young (Draft), Tyler Zeller (Cavaliers), Will Bynum (Pistons), Erik Murphy (Jazz), Evan Turner (Indiana) y Marcus Thornton (Nets) Kris Humphries y Keith Bogans (Wizards), Joel Anthony (Pistons), Chris Babb y Jerryd Bayless (Bucks) y Chris Johnson (Sixers)

Brad Stevens, juventud e ilusión para dirigir la inexperiencia

Stevens desembarcó en este proyecto el pasado curso. Un entrenador novato en la NBA llegaba con grandes referencias desde la NCAA. Allí dirigió varias temporadas a la Universidad de Butler. Lugar donde logró buenos resultados. Considerado uno de los entrenadores más prometedores, consiguió las llaves de un banquillo NBA. El pasaso año gozó de total confianza por parte de la franquicia de Boston. La temporada no fue buena, peor la imagen mostrada por el equipo fue buena a pesar del erial en el que se había convertido la plantilla de un año al otro.

Stevens es un entrenador calmado que transmite paciencia y saber estar a sus jugadores en la pista. Concentración y capacidad de análisis en el campo, pero un tremendo carácter competitivo. Ya pudimos observar como jugadores como Bradley muerden en la defensa de perímetro. Un equipo molesto para el rival. El entrenador de los Celtics opta por jugadores comprometidos y trabajadores. Olynyk, Smart, Bradley, Green... mimbres para ello tiene. Pero este curso se pondrá de manifiesto su capacidad para mejorar el juego de ataque fundamentándolo en jugadores como Rondo, Green o Sullinger. No todo es físico. Todavía tiene crédito al frente de la franquicia verde. Y todo lo que fuera entrar en Playoffs sería un éxito. El objetivo es seguir creciendo para asaltar la postemporada el año próximo.

Uniformes

Información de la franquicia

Fundación: 1946.

Títulos NBA: 17

Títulos de Conferencia (Este): 21

Títulos de División (Atlántico): 21

Pabellón: TD Garden

Últimas cinco temporadas