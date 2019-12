The Finals: el 'spartan' de Saginaw

Que los Golden State Warriors estén donde están ya no sorprende a nadie. El de la Bahía ha sido un proyecto a muy largo plazo, obtenido a base de tesón, perseverancia y sobre todo mucha paciencia. Elegir en el draft a Stephen Curry fue una apuesta muy valiente. Traspasar a Monta Ellis lo fue aún más. Cada pieza de este ajedrez color amarillo eléctrico fue seleccionada cuidadosamente, como si de un anuncio de vinos se tratase. Cada una de esas piezas se ha cogido con pulso de cirujano hasta saber exactamente donde colocarla.

Draymond Green llegaría a Oakland como un peón. Un pieza útil pero sacrificable una vez llegado el momento. Sin embargo, este joven de Michigan se convirtió, en apenas una temporada, en uno de los grandes robos del draft de 2012.

Tras llegar a promediar 25 puntos y 13 rebotes en high school, Draymond decidió jugar para los spartans de Michigan State. Eso sí, tras haber considerado las opciones de Michigan y Kentucky. Los jugadores que salen de allí son siempre hombres con carácter, intensos y bien preparados defensiva y mentalmente. Era la universidad de su vida. Era la universidad en la que le había prometido jugar a su madre cuando apenas era un crío. Michigan State fue el lugar donde se comenzó a fraguar el espíritu de un verdadero espartano.

Su historia de amor con la Universidad de Michigan St. comenzó con tan solo tres años de edad. Su familia lo llevaba a ver a su tía Annette, que jugaba para los Spartans de basket femenino en East Lansing, y, cuando un día se fijó en la mascota del equipo, se quedó pasmado. Inmediatamente le dijo a su madre en las mismas gradas del Breslin Center: "Mamá, de mayor iré a Michigan St. y jugaré al baloncesto". Una historia de amor que raramente se encuentra en los recruits de los grandes jugadores que llegan a la NCAA moderna, donde las prisas por dar el salto al profesionalismo y ganar dinero hacen que en muchos casos el paso por la universidad sea visto como un pequeño obstáculo, una transición de un año entre el high school y la NBA.

Tom Izzo hizo de él una verdadera máquina, como suele ser habitual. Lo que el head coach de Iron Mountain pierde como reclutador, lo gana a base de carácter y trabajo. Draymond se empapó de eso durante cuatro años. Cuatro años que le sirvieron para convertirse en el ojito derecho de coach Izzo. Como freshman, en la temporada 2008-09, Green disputó 37 partidos saliendo desde el banquillo, promediando 3,3 puntos y 3,3 rebotes por partido. En su segundo año, disputó de nuevo 37 encuentros, subiendo sus promedios a 9.9 puntos, 7.7 rebotes, 3.0 asistencias y 1.2 robos por partido. Se convirtió en el primer jugador en la historia del Estado de Michigan en ser nombrado Sexto Hombre del Año en la Big Ten, ganando el premio por unanimidad. Sus promedios fueron creciendo con el paso del tiempo, igual que él mismo nunca ha dejado de mejorar. 12.6 puntos y 8.6 rebotes por partido en su tercera temporada y 16.2 y 10.6 en su última campaña como spartan. Draymond terminó su carrera universitaria como uno de los tres jugadores en la historia del Estado de Michigan, con más de 1.000 puntos y 1.000 rebotes.

"With the 35th pick in the 2012 NBA Draft, the Golden State Warriors select...Draymond Green, from Michigan State University"

Llegó el día más emocionante de su vida. El día en que se convertiría en profesional. El día en que medio mundo escucharía salir su nombre de la boca de David Stern. El día en que, por fin, podría vivir de lo que realmente amaba, el baloncesto.

Los Warriors le escogieron por su defensa, su faceta reboteadora, su trabajo, su liderazgo y su inteligencia. Su capacidad para colocarse en el sitio correcto y corregir a sus compañeros en defensa es algo increíble. Los Warriors necesitaban a jugadores como él. Jugadores inteligentes y sin miedo, preparados durante toda una vida y moldeados durante su periplo NCAA para hacerse un hueco en la NBA. Un jugador expresivo, de esos que hacen que el pabellón se ponga en pie, jadeante, con el bello de punta y expulsando adrenalina por cada poro. Lo mismo le da tener que defender a un base que a un pívot, sus ganas e inteligencia lo sobrepasan todo. Ha crecido en la liga igual que lo ha hecho durante todas las etapas de su vida, paso a paso y con determinación.

Ese verano, Green decidió irse a vivir a Emeryville, California. Pese a ser jugador de la mejor liga de baloncesto del mundo, decidió no mudarse a San Francisco (como la gran mayoría de sus compañeros en Golden State Warriors) porque las viviendas eran demasiado caras. Sus palabras fueron claras y contundentes: "He vivido de manera humilde durante toda mi vida, no veo la necesidad de cambiar eso ahora. No quiero cambiar mi vida, estos son mis principios".

Desde su llegada a la bahía, Dray comenzó a demostrar porqué estaba allí. No era el más talentoso, para nada. Pero a Mark Jackson le enamoró desde un primer momento. En aquel equipo había grandes jugadores, y aún así él llegó y se comportó como el líder que había sido toda su vida. Tenía esa mentalidad, realmente era un líder. Las estadísticas nunca han sido lo suyo. Ayuda al equipo de todas las maneras posibles. Defiende con la intensidad del espartano que es, se mueve como una bailarina y ha mejorado de forma notoria en el apartado ofensivo. Para la historia quedan partidos como el de Miami en su año rookie, "anulando" al mismísimo LeBron James durante todo el encuentro, dominando a su antojo y anotando la canasta ganadora en un final antológico.

Esta ha sido la temporada de su confirmación en el equipo y en la liga. Las permanentes lesiones de David Lee le han dado más protagonismo todavía. Protagonismo que, por supuesto, ha aprovechado. Sus estadísticas han mejorado de forma contundente, pero ese no es su trabajo. Su trabajo es el que no ve nadie más allá de compañeros y analistas. El estar en el sitio correcto en el momento justo también es una habilidad, un talento que solo unos pocos poseen. Ganar partidos anotando únicamente cuando es necesario. Ganar partidos defendiendo con todo y más. Ganar partidos desde la sombra es algo que no está tan bien visto, pero Day Day solo hace lo que le han enseñado a hacer. Se enorgullece de realizar el trabajo sucio. Juega al baloncesto. Su baloncesto.

Hay que destacar también que la importancia de Draymond en el equipo no es proporcional a su sueldo. El joven de Saginaw no llega a cobrar ni un millón de dólares por temporada, siendo esta serie frente a los Cleveland Cavaliers, su última con contrato en vigor. Los Warriors van a tener complicado retenerle, ya que con los altos salarios de Curry, Klay Thompson, Iguodala o Bogut, no podrán permitirse ofrecer todo lo que les gustaría. Media NBA ya está al acecho, así que se ha de disfrutar mientras se pueda de, quizá, los últimos partidos de Draymond como Warrior. Y sí, en unas finales de la NBA.

La defensa de Green sobre LeBron será una de la claves en The Finals

San Francisco ha visto como su equipo alcanzaba The Finals tras un largo paseo en la regular season. Paseo porque nadie ha podido hacerles frente durante esta temporada de ensueño. Un récord de 67-15 no está al alcance de cualquiera. Llegar a unas finales perdiendo únicamente tres encuentros en playoffs en toda una conferencia Oeste, tampoco. El sueño del anillo pasa por muchas manos, pero serán las del '23' las que deban frenar al, probablemente, mejor jugador del planeta.

No es y nunca será un jugador por el que se pague una entrada al pabellón. Es un muro invisible, un verdadero warrior. El que trabaja para el éxito conjunto, para el éxito de los demás. La polivalencia recreada en un jugador de baloncesto. Draymond Jamal Green, el spartan de Saginaw.