Carlos Hidalgo, la perla que emigró para pulirse en Getafe

Poner fin a una relación que hasta entonces ha estado perdurando en el tiempo conlleva a pensar, consciente o inconscientemente, si esos dos caminos algún día volverán a encontrarse. Más aún si después de la ruptura el cariño continúa y sigue siendo mútuo. También, en la mayoría de las veces, eso que pudo haber sido pero que nunca será, que diría Sabina, tiende a pasar por la mente.

El pasado verano, el joven base Carlos Hidalgo tuvo que marcharse de la cantera del Baloncesto Sevilla. Después de ser el mejor jugador del equipo sevillano de Liga EBA, disputando 25 encuentros en los que promedió algo más de 24 minutos, 12'2 puntos por partido con un 42% de acierto en el tiro de dos, 2'08 rebotes, 2'72 asistencias y 9'64 de valoración, la entidad de la avenida de Kansas City no quiso hacerle un nuevo contrato con el que amarrar a la perla de 18 años.

El club desestimó su continuidad

Sobre la mesa se puso por parte de los responsables de cantera del club un informe favorable sobre el rendimiento de Hidalgo. La idea era hacerle un contrato de 2 o 3 años para que seguiése vinculado al CB Sevilla y cederlo para que ganase experiencia, como se está haciendo con Max Salash o Diego Gallardo. Sin embargo, pese a las recomendaciones desde dentro del club, se decidió no seguir confiando en el jugador, hecho propiciado también por la inestabilidad vivida en las oficinas de San Pablo durante el período estival en torno a la continuidad o no del equipo.

Carlos Hidalgo: "En todo momento decidí esperar la postura del Baloncesto Sevilla"

A Carlos Hidalgo se le pidió que esperase hasta que el Baloncesto Sevilla encontrase una solución para seguir con vida. El base esperó hasta último momento, cuando la respuesta fue negativa. "Todo se dio muy tarde dadas las circunstancias. En todo momento decidí esperar, porque he sido de la cantera. Fui al Europeo (sub 18 de 3x3) sin saber si tenía equipo. No quiero decir que me perjudicó, pero con el paso de los días te vas quedando sin opciones en el mercado", comenta el propio Hidalgo para VAVEL, quien no pasó de escuchar "ofertas verbales" de otros equipos "hasta conocer la postura del Baloncesto Sevilla". Ante todo, el ya ex jugador de la cantera hispalense se muestra agradecido a un club que se lo ha dado "todo", ya que la formación de un joven pasa por el "trabajo propio" y "por un club que te da la confianza", en cuyo caso "fue Sevilla".

Los caminos de Carlos Hidalgo y de Baloncesto Sevilla hoy no llegan a cruzarse, pero sí a pasar muy cerca el uno del otro. El de San Fernando, tras su marcha de la capital andaluza, firmó por Fuenlabrada (a quien hoy se miden los sevillanos) para militar en el equipo filial, el Viten Getafe. El isleño se considera "afortunado" de su elección por los fuenlabreños.

Getafe es su presente, ¿Fuenlabrada su futuro?

En sus palabras, y pese a su juventud, el ahora base getafense deja entrever madurez, inteligencia y serenidad. Asegura que no tiene "la mente puesta en ACB", y sí en continuar su aprendizaje y desarrollo como se merece: "La LEB Plata no espoco. Estoy aquí y en caso de hacerlo bien en 2 o 3 años poder subir. Ahora mismo no tengo idea de estar en el primer equipo. Quiero desarrollarme y cumplir los objetivos". De momento, no ha tenido coqueteos con el primer plantel del Fuenlabrada ni siquiera en pretemporada, ya que llegó tarde, como sí los tuvo el verano de 2014 con Scott Roth al frente del CB Sevilla.

Hidalgo: "Aquí al base se le exige ser el líder y ser el que piensa"

Centrado en el Viten Getafe y en la LEB Plata, Hidalgo reconoce que "está notando el cambio de categoría". "Aún no he arrancado ni he dado el nivel esperado. El cambio físico y mental es grande. La mayoría de jugadores ya están formados. Aquí al base se le exige ser el líder y ser el que piensa, aunque en ese trabajo me ayudó mucho Rafa Monclova (su técnico en EBA), exigiéndome como a los profesionales. Hay que ir poco a poco, primero tengo que adaptarme a la competición, ser un jugador completo y ganarme el rol", asevera el de San Fernando. Sus números concuerdan con sus palabras, ya que de ser la estrella el año pasado en Sevilla ha pasado, ascenso de categoría mediante, a jugar 14'4 minutos por partido en los 5 que ha disputado, anotando solo 12 puntos entre todos ellos y sumando un -13 de valoración.

Modelos parecidos con una diferencia considerable

Pese a los kilómetros de distancia, Carlos Hidalgo sigue "bastante" al club que le dio la oportunidad de formar parte de su cantera en infantil, manteniendo su "relación con Tomeu Rigo", con quien habla cada semana. Sin embargo, "Fuenlabrada es la primera opción" del base para el partido de este sábado que jugarán los sevillanos. "Quiero que el Caja gane todo los partidos menos este", afirma. Además, cree que el equipo de Casimiro lo tendrá "difícil" en una cancha que es "un fortín", ya que los fuenlabreños son un bloque donde prima "la constancia". Al pabellón no podrá acudir al duelo de su 'pasado' contra su 'presente', ya que tiene partido con su equipo.

Conocedor de ambos clubes, tanto por fuera como por dentro, Hidalgo afirma que "en los últimos años se asemejan mucho": "Ambos suben jugadores. Fuenlabrada no se destaca por tener títulos a nivel de cantera, pero siempre tiene jugadores que han pasado por el Plata o por los escalafones". Eso sí, aconseja al Baloncesto Sevilla tener "un equipo intermedio en LEB Plata" para que los jóvenes puedan realizar "una formación completa" dentro de la entidad. "El paso de júnior a ACB solo Kristaps Porzingis o Beka Burjanadze pueden hacerlo. Fuenlabrada administra esto mucho mejor y el equipo en LEB Plata es la gran diferencia", expresa.

Lejos de Sevilla, despues de un verano movido, en el que ganó la medalla de bronce en el Europeo de 3x3 y tras el cual cambió de aires, Carlos Hidalgo se encuentra centrado en el baloncesto y en sus estudios (cursa 1º de Psicología), y con una idea clara "explotar la oportunidad" y la "confianza" que en Fuenlabrada le han brindado. Después, el tiempo dirá y quien sabe si lo que pudo haber sido finalmente será. Él, por si acaso, no lo descarta: "En un futuro, si Sevilla es una posibilidad de fichaje claro que me gustaría volver".