Dura pero orgullosa muerte en la orilla

Y se acabó. Finalmente no hubo tregua por parte de los estadounidenses. Thompson, Durant y compañia no quisieron dejar escapar lo que supuestamente conseguirán tras vencer a la selección española, el tercer oro olímpico consecutivo. Aunque para eso aún les queda un partido, son los favoritos claros de cara a la final. Un partido que prometía espectacular, y que finalmente no decepcionó, empezó con más protagonismo por parte de los árbitros de lo que hubiera gustado a los jugadores. Se pitaron muchas técnicas, a ambos lados del banquillo, también le cayó alguna a algún que otro jugador. Al fin y al cabo, éstas, no decidieron el marcador final, pero no dejó que se pudiera disfrutar durante la primera mitad del buen baloncesto que podían ofrecernos ambas selecciones.

Reinando en el ataque

Nada pudieron hacer los jugadores españoles en defensa, por abrasión de los americanos, que cogían todos los rebotes ofensivos para tener segundas oportunidades en casi cada una de las jugadas del partido. Fue prácticamente imposible coger un rebote en defensa, Pau lo intentó, Mirotic también, que se cargó de faltas al principio del partido, al igual que Kevin Durant. Ambos mencionados jugaron pocos minutos hoy por culpas de estas sanciones. Un peleador Rudy Fernández tampoco fue capaz de coger rebotes que se llevaban, parecía que sin inmutarse y sin dificultad alguna, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, Jimmy Butler, Cousins; vamos desde el más bajito hasta el más alto.

Kevin Durant defendido por Rudy Fernández | Foto: FIBA

También fueron imparables desde el perímetro, sobre todo al inicio del partido, en la primera mitad, cuando España estuvo más espesa en esos sentidos. Casi sin poder hacer mucho más, la generación de oro conseguía aguantar en el marcador gracias a Pau Gasol, que en ataque era una auténtica ametralladora de anotar. Sin hacer el mejor juego ni un equipo ni otro, se estaba viendo que iba a ser el partido de la década, el más ajustado entre Estados Unidos y España.

Kevin Durant, a pesar de las tres faltas que cometió en la primera mitad y que le obligaron a disputar muy pocos minutos en todo el partido, estuvo sobresaliente durante el tiempo que estuvo en pista. Anotando, reboteando y asistiendo, un poco de todo en un partido que para el propio Kevin fue 'malo'. Fue Rudy Fernández el que tuvo que pararle los pies todo el rato, tarea difícil para el español, pero lo solventó con matrícula de honor. El rebote y el perímetro fueron los graves problemas de España para poder llevarse este partido.

Estados Unidos, ¿se puede ganar a este equipo?

Son casi imparables en todos los aspectos. Mucho se habla de que no defienden porque con el ataque ya les basta, sí, cierto, pero no con las grandes selecciones que dan la cara y les juegan de tú a tú. El último caso de este ejemplo, el partido ante España, donde tuvieron que dar todo en defensa y en ataque para parar a esta grandiosa selección. Los tapones en el aro de Estados Unidos eran un no parar, DeAndre se coronó en ese aspecto, balón que veía dirigido por un pequeño, balón que era taponado. Certificó eso en los minutos finales, poniéndole incluso uno a Pau Gasol.

DeAndre Jordan muy efusivo durante todo el encuentro | Foto: FIBA

Se puede ganar a Estados Unidos, sí, pero con un partido perfecto y con uno que los americanos consideren que sea pésimo en su juego. España estuvo a punto de hacerlo tras diez años después de que lo hiciera Grecia en semifinales del MundoBasket en Japón. Ahora tendrán que pasar otros cuatro años para saber si se puede batir a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, a la espera de la final, por supuesto.

La generación dorada española se despide

Pau Gasol, Felipe Reyes, Calderón, Juan Carlos Navarro. Ya no les veremos más en la selección en unos Juegos Olímpicos. Tras intentarlo en Pekín, Londres y ahora en Río, se van sin poder conseguir el ansiado oro que buscaron en todo momento y no se rindieron en ningún momento, hasta que la bocina sonó para anunciar el final. Sólo seis puntos, esa fue la diferencia que les separó de poder vencer al 'Team USA' y pasar a la final para tener un enfrentamiento más... ¿sencillo?, ya que sencillo no hay nada, pero más asequible que jugar ante Estados Unidos, seguro.

Sergio Rodríguez ante Jimmy Butler | Foto: FIBA

Se van y lucharán por el bronce, para terminar por lo alto, estando siempre en el podio, con una medalla en el cuello. Murieron ahogados en la orilla, pero valió la pena sólo por la manera de como lo intentaron. España también sufrió en el partido por un mal inicio de Ricky Rubio, cargado de faltas por su explosivo comienzo de partido. Se despiden sin el oro, pero no sin el orgullo reconocido de todo un país que estará eternamente agradecido a esta generación.

El 'chacho sistema' funcionó en la segunda mitad, sufrieron los americanos que tuvieron que defenderle, incluso DeAndre Jordan tuvo que salir al paso con sus ya famosas intimidaciones bajo el aro y fuera de él. A pesar de eso el español no se hizo pequeño contra la todopoderosa selección de Estados Unidos, y terminó el partido con once puntos, siendo el segundo jugador que más aportó en ataque, en cuanto a puntos se refiere.

Pau Gasol lanzando sin impedimiento | Foto: FIBA

Dura pero orgullosa muerte en la orilla, no habrá oportunidad de luchar por el oro, pero tras este partidazo entre, quizá, las dos mejores selecciones del torneo, quedó claro que a los americanos no es imposible ganarlos y que España seguirá buscando a jóvenes talentos como Mirotic, Hernangómez, que puedan liderar a la nueva ÑBA en el futuro, para encontrar la clave del éxito cuando haya que volver a enfrentarse a Estados Unidos.