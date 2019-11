Brandan Wright empieza a ver la luz al final del túnel

Brandan Wright parece que cada vez tiene más cerca su reaparición en las pistas. Los Memphis Grizzlies han anunciado una actualización en cuanto a lesión del big man. Wright ha sido intervenido quirúrgicamente de su pierna izquierda —desbridamiento artroscópico— este martes, después de que las medidas que le evitaban el quirófano, no hayan logrado remediar su tendinopatía tibial posterior.

Tras el procedimiento, el jugador comenzará la rehabilitación con la franquicia de Tennesse, de forma inmediata. Aunque los Grizzlies no le han puesto fecha de vuelta al pívot, Adrian Wojnarowski, de The Vertical, ha publicado a través de sus redes sociales, que la vuelta a las pistas de Brandan rondará los dos meses.

After ankle surgery, Memphis forward Brandan Wright is likely two months away from his season debut, league sources tell @TheVertical.