Un pabellón a reventar, pero un equipo vacío

El Divina Seguros Joventut ganó por 57-71 en la pista del Real Betis Energía Plus, un rival directo por la salvación que dio una imagen decepcionante, sobre todo en un segundo cuarto donde sólo anotó 5 puntos, y al que los badaloneses superaron a base de intensidad y de triples (11 convertidos de 32).

El equipo catalán consigue su octavo triunfo, igualado ahora con el Real Betis Energía Plus, pero le gana el basketaverage particular porque sólo perdió por seis puntos en la primera vuelta, y para la victoria en San Pablo fueron determinantes Albert Sàbat, con 22 puntos (5/10 triples) y 20 de valoración, y Alberto Abalde, con 20 puntos y 25 de valoración.

Se medían dos rivales separados por un solo triunfo en la tabla y con la obligación de reaccionar para alejarse de los puesto de descens en un duelo al que los dos llegaban con sendas pésimas rachas en casa y a domicilio, respectivamente, pues los béticos no vencían en su cancha desde el ocho de enero, al Unicaja, y los badaloneses sólo habían sumado hasta ahora un triunfo fuera, hace cinco meses en Manresa.

Ambos equipos salieron con una gran intensidad en su juego, con buenas defensas, pero también por los nervios en un inicio del choque donde mandó el Real Betis Energía Plus (4-2, min dos). Los catalanes reaccionaron y con un triple de Albert Sàbat, infalible en el tiro (11 puntos al descanso), se pusieron por primera vez por delante (4-5, min.cuatro).



Pero los béticos apretaron atrás, ganaron el rebote, hallaron vías en ataque y con un parcial de 5-0 con un triple del esloveno Bostjan Nachbar lograron una máxima renta de cuatro puntos (9-5, min cinco), que se quedó en dos al final del primer cuarto (15-13, minuto diez).



Todo cambió en el segundo cuarto, donde el descalabro del cuadro sevillano, perdido y sin dirección alguna, y con una actitud por parte del equipo que no estaba ala altura de una afición que tenía el pabellón a reventar. Estuvo más de seis minutos sin anotar y sólo logró cinco puntos en este este cuarto



Esto lo aprovecharon a la perfección los verdinegros con un 0-12 de parcial (15-25, min15). El Real Betis Energía Plus salió tímidamente de su letargo con una canasta de Nachbar y un tiro libre del serbio Marelja (18-25, min 17), pero no fue más que un espejismo.



El Divina Seguros Joventut, que le endosó un parcial de 3-21 en los nueve primeros minutos del segundo cuarto, sometió a un Real Betis Energía Plus que fue recriminado por su afición a su entrada en los vestuarios. Los badaloneses se fueron 16 puntos arriba (18-34, min19), tras otro parcial de 0-9 que remató con un triple Sergi Vidal, para llegarse al descanso con 20-34. La afición local muy enfadada con la gestión del técnico Zan Tabak y su decisión de no pedir tiempos muertos para evitar este desastre.



En el tercer cuarto el transcurso del partido fue el mismo y el Divina Seguros Joventut, con una gran defensa, mucha intensidad y un gran acierto en el tiro, amplió aún más su ventaja (30-48, min 25) hasta conseguir una máxima de 18 puntos frente a un Real Betis Energía Plus decepcionante y muy tocado anímicamente.



Con un juego fluido y un gran acierto en el tiro exterior, ahora con dos del serbio y exbético Luka Bogdanovic y otro más de Sàbat, los verdinegros no tuvieron ningún problema para conservar su diferencia en este tercer cuarto (37-52, min 30) y entrar en el último cuarto con una contundente ventaja que le diera tranquilidad.

En este último parcial, los jugadores de Diego Ocampo, el Divina Seguros Joventut no contaba, sin embargo, con el arreón que tuvieron los béticos, que se pusieron a sólo seis puntos, más por orgullo que por juego (49-55, min 35). Un nuevo intento de remontada del equipo de Sevilla, impulsado a realizar otra gesta una vez más por su mal inicio de partido. Otra vez la misma historia, y a pesar del descontento de la afición sevillana, volvió a empujar a los suyos en esos momentos.



Aún así, los catalanes no iban a dejar escapar la victoria y, con triples de Vidal y de Albert Sàbat, logró un parcial de 0-8 que puso de nuevo las cosas en su sitio (49-63, min 37) e hizo que no tuvieran premio los intentos del Real Betis Energía Plus (55-65, min 37), para amarrar una victoria (57-71) de mucho peso ante un rival directo.