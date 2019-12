Paul George se enciende contra los árbitros

Noche de tensión en Philadelphia. Los Pacers, jugándose la estancia en Playoffs (están séptimos), con Chicago y Miami un partido detrás, se enfrentaron a los Sixers en un duelo algo más que competido.

Gerald Henderson, encargado de defender a Paul George durante gran parte del encuentro, quiso poner las cosas difíciles al de California, además de usando el típico trash-talking, cruzando la línea de lo no deportivo y usando más contacto del apropiado.

A falta de poco más de dos minutos, y con una técnica cada uno, un altercado entre George y el de los Sixers, tras el codazo en la garganta que lanzó Henderson, resultó en expulsión por flagrante para Gerald y en técnica (sin tener una explicación clara) a Paul George, que fue expulsado por ser la segunda. Juzguen ustedes:

Tras el encuentro, el alero de los Pacers, tuvo unas declaraciones que, conociendo la normativa NBA, serán motivo de una importante multa económica.

Con palabras recogidas por las cámaras de ESPN, George se mostró sincero, directo y hasta sobrepasado: “Todo el mundo sabe lo que pienso de los árbitros. Tras lo de esta noche, ya no tengo más fe en ellos. Había estado avisando de lo que me estaba haciendo [Henderson], de lo que me iba a hacer y ellos han permitido que esa mierda siguiese. Me ha estado dando golpes, puñetazos en el estómago […] Los árbitros no estaban haciendo nada. Me dio un codazo en el cuello y me pitan una técnica por nada. Así que no tengo respeto por ellos... Mierda de trabajo. Toda la noche ha sido muy física, pero ellos no hicieron nada después de que les dijese lo que estaba pasando. No hicieron nada. Es de locos”.

Con los Playoffs en el aire, Indiana juega su último partido mañana ante Atlanta Hawks. Si ganan, se clasificarán en séptimo lugar.