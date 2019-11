Previa Celtics - Bulls: la sinfonía de Stevens contra el solo de Hoiberg

Los Chicago Bulls y los Boston Celtics son dos de los equipos más respetados, laureados y antiguos de la NBA. Con sus similitudes y sus diferencias. El rojo de Chicago y el verde de Boston, siempre han jugado un papel clave en la Conferencia Este. El año 2017 presenciará una vez más un duelo entre estos dos legendarios equipos. Sin embargo, en esta ocasión, las dos franquicias llevan dos caminos muy dispares.

Sobre el papel, un partido de Playoffs entre el primero y el octavo debe ser el más desigualado. Pese a eso, cuesta pensar que un equipo que cuenta con jugadores experimentados de la talla de Jimmy Butler, Rajon Rondo o una leyenda como Dwayne Wade… sea sencillo de doblegar a siete partidos. Es por eso que se podría decir que es una eliminatoria con algunas incógnitas y en la que el equipo de Boston parte como claro favorito.

Los Chicago Bulls tendrán enfrente a los Boston Celtics de Brad Stevens. Un equipo con todas sus letras y que llega a los Playoffs como Campeón de la Regular Season. Comandados por su estrella Isaiah Thomas y escoltados por Al Horford, la afición verde se encomienda a todos y cada uno de sus jugadores para hacer una post temporada digna de su Regular Season. Una presión extra con la que deberán aprender a lidiar durante este mes de competición.

Isaiah Thomas viene de hacer su mejor temporada desde que llegó a la NBA y de confirmarse como una estrella de la liga. Aunque no sólo este año ha conseguido ir una año más al All-Star. El ‘4’ de los Celtics ha conseguido estar en la lucha por el MVP en el tramo inicial de la temporada. Los chicos de Fred Hoiberg se deberán de centrar en intentar parar al jugador más decisivo en el último cuarto de toda la NBA.

Misión que se le encomendará muy seguramente a Jimmy Butler. El alero de los Bulls ha jugado este año en distintas posiciones. Se le ha visto de alero, de escolta e incluso de base. Lo que siempre una constante, es que Jimmy Butler defenderá al mejor jugador del equipo contrario. Un hábito al que le acostumbró su ex entrenador, Tom Thibodeau. Así pues, no sería extraño ver al ‘21’ emparejado con Isaiah Thomas en distintos tramos del encuentro.

Estas dos estrellas serán las reinas de este tablero. Una, como es Isaiah Thomas, está perfectamente rodeada por sus compañeros y tiene un sistema de juego que fluye completamente en torno a él. Sus números de Regular Season asustarían hasta al más bravo jugador defensivo: 28.9 puntos, 5.9 asistencias, mejor hombre de la liga en los últimos cuartos con 9.8 y un talento innato metido en un frasco de 1,75 de altura… es su carta de presentación. Por parte de los Bulls, cuentan con un todoterreno que cumple en las dos canchas de juego y que es capaz de aportar en cada campo. Anota como el que más en los Bulls, rebotea y asiste. Sus números son de 23.9 puntos por partido, 6.2 rebotes y 5.5 asistencias. Un duelo entre dos jugadores que darán mucho de que hablar en el futuro.

Sobre la mesa, los Bulls cuentan con tres estrellas. Mientras que los Boston Celtics cuentan con dos. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre estas dos franquicias. Boston es un equipo y Chicago es un intento de serlo. Mientras que en la franquicia del trébol viven en perfecta armonía y han remado en la misma dirección para llegar hasta aquí, Chicago da la sensación que cada uno hace la guerra por su cuenta y son un equipo muy dependiente de jugadores inconstantes como Nikola Mirotic, Bobby Portis o Rajon Rondo.

En Boston es todo lo contrario. Brad Stevens ha conseguido que todos los jugadores sepan a la perfección cuál es su papel y cómo desarrollarlo. Si hay que defender se defiende. Si hay que atacar se ataca. Sin lugar a dudas, la mayor diferencia entre estas dos franquicias sea la armonía de la orquesta de Boston contra los solos pianistas de Chicago. Un proyecto que ha caído durante un tiempo en la anarquía y que es capaz de lo mejor y de lo peor.

Rajon Rondo volverá al TD Garden para disputar Playoffs. Pese a eso, este año no lo hará con su clásica camiseta verde. Lo hará con su camiseta roja de los Chicago Bulls. Además, llega en su mejor momento y como jugador renacido. El ‘9’ ha pasado de ser un jugador fuera de la rotación en Enero a disputar 28 minutos por partido en el mes de Abril. Sus números también han crecido y ahora está promediando su máxima anotadora de la temporada y está repartiendo más de siete asistencias. Sin lugar a dudas, Rajon Rondo ha llegado a los Playoffs en la mejor forma.

Por otro lado está Dwayne Wade. El escolta de los Bulls llegó a su ciudad natal para devolver a Chicago a Playoffs, y ya lo ha conseguido. Sin embargo, el camino no ha sido el mejor. Debido a que el bueno de Wade se lesionó del hombro y ha estado mucho tiempo de inactividad. Si las lesiones le respetan y se encuentra bien físicamente… los Celtics se encontrarán con un problema muy gordo. Porque el Wade de Playoffs del año pasado se cargó a los Charlotte Hornets de Kemba Walker y a punto se quedó de eliminar a los Toronto Raptors de Kyle Lowry y DeMar DeRozan.

Los Boston Celtics ya están en Playoffs por tercera vez consecutiva. Aunque en este caso lo hacen de manera muy distinta a las anteriores. La franquicia de Boston llega a la postemporada, mucho tiempo después, como favorito. Un papel nuevo con el que deberán lidiar y manejar. A priori se espera una eliminatoria a pocos partidos y en la que Boston no tenga demasiados problemas para quitarse a Chicago.

Por el lado de los Bulls, tan sólo queda jugar sin presión y poner a los Celtics en el mayor número de problemas posibles. Los expertos apuntan que conseguirán rascar algún partido en Chicago, pero nada más lejos de eso. Los Playoffs vuelven a Illinois y a Boston, el espectáculo está a punto de comenzar. Y recordad que en los Playoffs es ‘Where Amazing Happens’.

In case you haven’t heard, the #Bulls are taking on the Celtics first round in the playoffs. Some top plays against them this season: pic.twitter.com/T3kqSm5vi2