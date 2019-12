Olynyk dinamita el séptimo partido

Pocas cosas le gustan más a un fan de la mejor liga de baloncesto del mundo que estas dos palabras: séptimo partido. La salsa de los Playoffs que hace que toda la comida sea mejor, el mayor condimento de esta fecha del año. Anoche los Washington Wizards y los Boston Celtics brindaron una vez más este delicioso manjar a los amantes de la pelota naranja y las ojeras por la mañana.

El propio Isaiah Thomas fue preguntado sobre los séptimos partidos y reconoció que "es donde nacen las leyendas". Y es cierto... es el momento en el que las estrellas deben dar un paso hacia delante e imponer su ley ante semejante anarquía baloncestística. Algo que no es para nada fácil. Con esta consigna salieron los Boston Celtics y los Washington Wizards, el premio no era ni más ni menos que tener el privilegio de enfrentarse a los Cleveland Cavaliers de un tal LeBron James. Unos Cavs que llevan una semana de vacaciones y que sigue sin encontrar un rival digno en la Conferencia Este.

Lo normal en estos casos es que los locales salgan a comerse el mundo en los primeros compases del partido. La presión de la afición, los colores del público y el buen ambiente transmitido se suele traducir en buen juego. Es por eso que los Celtics salieron completamente enchufados y jugaron un primer tramo del primer cuarto de manera muy notable. Además lo hicieron sin tener que confiar en el monopolio Thomas y con varios jugadores tremendamente enchufados.

The Celtics left it all out on court during Game 7 and came out on top with a 115-105 win. Here's how they felt after the win: pic.twitter.com/PIKuSldpbG