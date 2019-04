LeBron James, otra derrota más en las finales

Martes, 13 de junio del 2017, 06:00 AM, los Golden State Warriors ganan el anillo de la NBA, LeBron James vuelve a perder unas finales. Anoche terminó su persecución particular tras el legado de Michael Jordan, inalcanzable, su fantasma particular. Todo esto comenzó el 26 de junio del 2003, cuando fue elegido N.º 1 en un Draft que para muchos es el mejor de la historia. Allá por febrero de 2002, un año antes, la revista Sports Illustrated le tildaba como ‘The Chosen One’ (el elegido) cuando todavía Mike se encontraba en activo, ¿cómo este chico de Akron no iba a estar destinado a desbancar al mejor de todos los tiempos?

LeBron James en las finales | Elaboración propia

Pues bien, quince años después de aquella famosa portada, LeBron ha perdido su lucha contra la historia. El reto era mayúsculo, había que vencer al mejor equipo nunca visto. Pero esta vez no, esta vez no pudo darse la hazaña del año pasado, nuestro protagonista lo ha intentado por todos los medios pero no lo ha conseguido, esta vez no, la losa del 3-0 era tan pesada como la presión de poder superar a Air.

Estadísticamente hablando son sus mejores finales, promediando un triple-doble por partido, atrás queda el horror del 2007 contra San Antonio o el del 2011 contra Dallas. Todo el mundo sabe que es el mejor jugador de la liga, pero su balance es muy pobre: tres anillos en ocho finales (las últimas siete de manera consecutiva). ¿Pasará a la historia como un perdedor? No lo creo, el haber remontado un 3-1 en las finales del año pasado le dio un estatus que ya no se le puede arrebatar, el de ser uno de los dos mejores jugadores de la historia.

No se puede negar la grandeza y el legado de Michael Jordan, "The best there ever was. The best there ever will be" reza su estatua a las afueras del United Center de Chicago. Inaugurada en 1994, LeBron ha tenido la oportunidad en 2017 de poder eliminar la segunda parte de la oración pero, Michael Jordan, su ídolo de la infancia no ha sido destronado. El sorpasso ya nunca se producirá.

Michael Jordan en las finales | Elaboración propia

¿Por qué Lebron ha perdido tantas finales? La gran pregunta. Si nos remitimos a las excusas de aficionado, en 2007 su equipo era lamentable, bastante que pudo con Detroit; en 2011 todavía no estaba adaptado y jugó muy mal; en 2014 los Spurs estaban imparables y con ganas de revancha; en 2015 se lesionaron Irving y Love y, en 2017, jugaban contra el mejor equipo de la historia. La realidad es que LeBron ha perdido tantas finales porque siempre ha conseguido llegar a ellas. Siete años consecutivos dominando el Este son muestra de ello, ¿sería un jugador mucho más admirado si directamente no hubiese llegado a las finales que perdió? Probablemente sí.

A su misma edad, Michael había ganado los mismos títulos que él, el haber llegado a cuatro finales más que su ídolo (aunque con tres temporadas de ventaja) demuestra la grandeza de LeBron, la constancia que ha tenido a lo largo de su carrera. Aunque el legado, la grandeza de Jordan, los 6 anillos en 6 finales, se le antoja insuperable.