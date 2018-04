McCaw deja en vilo a la NBA

Patrick McCaw tuvo que abandonar el partido el partido que enfrentaba a los King y a los Warriors la pasada madrugada tras sufrir una dura caída cuando entraba a canasta. Vince Carter desetabilizó, involuntariamente, al jugador que cayó a plomo sobre el parqué con la espalda.

El jugador de Golden State se quedó tendido en el suelo con claras señas de dolor y todos se percataron de la gravedad que podía tener el golpe. El escolta recibió un pase de Jordan Bell y se disponía a entrar a canasta para realizar un mate. Cuando este estaba en el aire apareció Vince Carter llegando tarde a la defensa y desestabilizó con el hombro al jugador de los Warriors, que cayó de espaldas y se quedó tendido hasta que fue transladado en camilla al centro médico UC Davis, donde se le realizan pruebas para detectar el alcance de la lesión. Las primeras pruebas realizadas son positivas, el jugador ha recuperado la sensibilidad en las piernas.

Una vez que McCaw abandonó la cancha, los jugadores de ambos equipos realizaron una piña para rezar por el lesionado y siguieron con el partido, aunque el ambiente y el espectáculo que caracteriza a la NBA se marchó junto al jugador de los Warriors para no volver a presentarse en el choque entre ambos conjuntos.

Una vez concluyó el encuentro se vio a un Vince Carter afectado, el veterano nunca ha tenido fama de ser un jugador sucio o plémico y estuvo unos minutos en el vestuario de los Warriors explicando la jugada. Kevin Durant y Steve Kerr aceptaron las disculpas del veterano jugador de los Kings. “Todos sabemos que no quiso hacer daño a McCaw”, declaró Durant tras el choque. Por su parte, Carter señaló que “no quiero ver las imágenes, no quiero verle ahí sentado, retorciéndose de dolor y diciendo que no siente la parte baja del cuerpo”.

El partido finalizó con un 96-112 favorable a los de la Bahía, pero el susto y la tensión que se vivió con la caida de McCaw hizo que el resultado fuera lo de menos, y que los últimos minutos del encuentro fueran de puro trámite tras lo sucedido.