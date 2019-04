LeBron pierde el primer partido de 'playoffs' por primera vez en su carrera

Los récords están para romperse. En LeBron, eso es una constante. Lo ha hecho ya muchas veces con récord positivos, y cada día que pasa y cada partido que juega está más y más alto en las listas históricas. Sin embargo ayer perdió una de esas rachas que mantenía desde hacía unos años, la de victorias consecutivas en primera ronda de playoffs. Llevaba desde mayo de 2012 sin perder un partido en primera ronda, y llevaba 21 victorias seguidas, algo que era un récord absoluto.

En el partido de la pasada noche no le salieron demasiado bien las cosas a la estrella de Cleveland. El jugador no tuvo su mejor noche en el tiro, y a pesar de que hizo un triple-doble, podría haber jugado mucho mejor. Todo esto, sumado a que sus compañeros tuvieron tambien una mala noche, especialmente en el tiro exterior (anotaron ocho de 34 intentos, poco más de un 20%) hizo que perdieran finalmente el partido.

Para James puede ser un golpe duro, pues, desde aquel equipo de Cleveland anterior a su marcha, no se recuerda un equipo con LeBron que parezca tener un nivel tan bajo. Además, el jugador no había perdido en un partido inaugural de postemporada, y eso probablemente empeore la situación. No estaba contento el jugador posteriormente ante la prensa, a los que reconocío que los Pacers habían jugado mejor, y que habían controlado el tiempo del partido.

Pero, si en la NBA no se debe dar nunca a un equipo por muerto, menos aún se le debe dar a un equipo que tenga entre sus filas a LeBron James. Su forma de recuperación es extraordinaria, y no parece que haya reto que le quede grande. Siempre se ha crecido cuando el momento lo ha necesitado, y no cabe duda de que esta eliminatoria tiene aún mucho que enseñarnos.

En la noche del miércoles se volverán a enfrentar las caras los Pacers de Oladipo contra los Cavaliers de LeBron, en lo que ahora mismo es uno de los partidos más esperados de estos días de playoffs. "Whatever it takes" (lo que haga falta) reza el lema de los Cleveland Cavaliers esta temporada. Que no quepa duda de que LeBron hará lo que sea necesario para tratar de dar la vuelta a la eliminatoria, a pesar de haber perdido el primer partido.