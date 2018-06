Puma firma a Ayton y Jay-Z

Deandre Ayton, el favorito para ser elegido nº1 en el Draft de la NBA de esta semana, firmó un acuerdo multimillonario de calzado y vestimenta de cuatro años con Puma, anunció la compañía el lunes. Para Ayton, había mucho interés en lograr un acuerdo con Puma, aunque la marca ha estado fuera del panorama de la NBA durante 20 años desde la firma de Vince Carter en 1998.

"Como he estado en Estados Unidos, he visto lo que hacen con los artistas y siempre me gustó", dijo Ayton. "Veo a alguien como Rihanna recientemente, que se parece mucho a mí, tenemos un historial similar, y está poniendo su sello en la marca. Eso es algo que me atrae. Quiero ser parte de llevar este nuevo estilo de Puma a mi gente".

El regreso de la marca a la NBA se produce como parte de una gran inversión para firmar jugadores y lanzar nuevos productos en el mercado este otoño.

Por otra parte, como parte de su compromiso para relanzar su categoría de zapatillas de baloncesto por primera vez en 20 años, Puma anunció el lunes que el rapero y el magnate de negocios Jay-Z ha sido nombrado para un papel de alto nivel con Puma Basketball.

"Puedo confirmar que según su acuerdo con Puma, la designación oficial de Jay-Z es Director Creativo", le dijo a ESPN Adam Petrick, director global de marketing y marca de Puma.

Antes del sorteo de la NBA de esta semana, Puma ya ha firmado las selecciones favoritas de primera ronda Deandre Ayton, Marvin Bagley III y Zhaire Smith para acuerdos multianuales de calzado y vestimenta. El trío representa los primeros acuerdos de la NBA para la marca en dos décadas. Puma firmó por última vez a Vince Carter en 1998 con un contrato de 10 años, aunque el contrato de corta duración terminó después de solo dos temporadas.