(TAGS) Dallas permitirá a Doncic no acudir a la liga de verano

Doncic, a quien los Mavs adquirieron en un intercambio con Atlanta Hawks, después de la elección, llevó al Real Madrid a ganar la Euroliga y la ACB (liga española) esta temporada. La temporada del Real Madrid finalizó el martes con una victoria en el título de la ACB.

El jugador esloveno de 19 años, el jugador más joven en ser nombrado MVP de la Euroliga, también condujo a Eslovenia al campeonato del Eurobasket en septiembre. El buen rendimiento de Doncic durante la mayor parte de los últimos 10 meses ha hecho que los Mavs crean que se beneficiaría más de un descanso que de jugar en la liga de verano de la NBA.

Se espera que uno de los jugadores estrellas Mavs Dennis Smith Jr., seleccionado en el segundo equipo para todos los novatos la temporada pasada, juegue al menos un par de partidos en Las Vegas. Los Mavs planean que Doncic se una al equipo en Las Vegas para apoyar a sus compañeros de equipo y trabajar con el personal del equipo, ya que un programa de fuerza y ​​acondicionamiento será una prioridad para Doncic mientras hace la transición a la NBA.

Los Mavs imaginan a Doncic, Smith y Harrison Barnes de 26 años como un núcleo a largo plazo para la franquicia, y el presidente de operaciones de baloncesto Donnie Nelson, llega incluso a compararlos con el trío de Dirk Nowitzki, Steve Nash y Michael Finley.

El entrenador Rick Carlise llamó cuando se hicieron con Doncic, que le costó a los Mavs la selección general n. ° 5 y una futura primera ronda ligeramente protegida, "un momento decisivo en esta reconstrucción" después de que Dallas acabara 24-58 la temporada pasada.

"Me gustan los desafíos", dijo Doncic. "Cuando dicen que vas a ser bueno, me gusta. Cuando dicen que no vas a ser bueno, yo digo, veamos. Cuando paso a la cancha, necesito mostrarme. No importa qué elección eres, necesitas mostrarla en la cancha ".