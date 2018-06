Wade quiere de vuelta a los Sonics en la NBA

Google Plus

El mítico jugador de Miami está interesado en traer de vuelta a la histórica franquicia de Sonics a la NBA, concretamente a Seattle.

El futuro miembro del Salón de la Fama del baloncesto Dwyane Wade, aún puede tener un par de buenas temporadas en su carrera, pero también está pensando en lo que le espera cuando termine su carrera como jugador.

"Seattle. Quiero que el equipo de Seattle, los Sonics, regresen", le dijo Wade a Joel Weber, de Bloomberg, sobre su esperanza de ser algún día parte de un grupo de propietarios en la NBA.

"Creo que Seattle es una gran ciudad de baloncesto. Me encantaría ser parte de eso". "Definitivamente quiero ser parte de la propiedad en la NBA. No voy a tratar de comprar un equipo. No tengo ese tipo de plan, pero definitivamente quiero ser parte de un gran grupo de propietarios'', dijo Wade.

Hay que tener en cuenta que Wade tiene 36 años, y aunque se mantiene en buena forma y ha acabado muy bien la temporada en los Heat, el fin de su carrera parece cada día más cerca. Y está seguro que cuando se retire de las canchas, quiere seguir formando parte del baloncesto, concretamente como accionista de un equipo, los Sonics.

Además Wade afirma que el comisionado de la NBA, Adam SIlver ve con buenos ojos este tipo de movimientos. El jugador también ha recibido consejo y ayuda de Magic Johnson, ambos hablaron hace tiempo del futuro del escolta de Chicago. "He tenido la oportunidad de reunirme con él varias veces. Le hice muchas preguntas y tomé notas. Eso me ha ayudado a que la creatividad fluya" dijo Wade sobre Johnson.

De momento, el jugador seguirá la siguiente temporada en Miami, y todavía no se ha pronunciado claramente sobre su retirada, por lo que de momento tenemos Wade para rato, pero siempre teniendo en cuenta que su final no está muy lejos.