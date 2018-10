Obradoiro cierra su plantilla con el fichaje de Kendall Stephens

El Monbus Obradoiro se hace con los servicios de Kendall Stephens que disputó tres años en la universidad de Purdue y un año, el pasado, en la Universidad de Nevada. El equipo gallego vuelve a pescar en la liga universitaria estadounidense tras el fichaje de Vladimir Brodziansky que jugó en TCU, llevándose así, dos jugadores jóvenes y muy prometedores que no han tenido hueco en la NBA y que estarán a disposición el próximo curso de Moncho Fernández.

Kendall Stephens promedió durante su cuarta y última temporada en la NCAA unos números que invitan al optimismo. 13 puntos (48.1% en tiros de dos, 42.4% en triples y 93.8% en libres) y 2 rebotes en 34 partidos fueron los números con los que el jugador estadounidense se despidió de la competición colegial y del equipo entrenado por Eric Musselman.

Durante este último año consiguió llegar hasta la ronda del Sweet Sixteen donde su equipo fue eliminado por Loyola - Chicago, uno de los cuatro finalistas. Aun así, durante los tres partidos que disputó en el March Madness, se erigió como uno de los líderes de su equipo al que no le temblaba la mano en los momentos más calientes.

Congratulations to former Pack Player Kendall Stephens on signing with Monbus Obradoiro in the ACB League! Proud of you! #BattleBorn #GoPack @OBRADOIROCAB pic.twitter.com/h3SM3xG6ds