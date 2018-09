Tomic, nuevo capitán del Barça

El pívot croata, Ante Tomic, es el nuevo capitán del Fútbol Club Barcelona Lassa tras la retirada de ‘La Bomba’ Juan Carlos Navarro. Según el comunicado publicado en la página web del club blaugrana, Tomic “ocupa el lugar dejado por el mejor jugador de la historia de la sección”. También se ha anunciado que Pierre Oriola será el nuevo segundo capitán.

Tras seis temporadas y 455 partidos, el croata afronta la primera campaña como cara más reconocible del vestuario y tras el entrenamiento hizo una serie de declaraciones: “Es un honor, estoy orgulloso de esto (ser capitán del Barça)”. El jugador de 31 años de edad destacó que “este es su séptimo año”. Definió su nombramiento como “algo increíble” y reconoció que ser el sucesor de Navarro es todavía más especial.

Por su parte, Pierre Oriola también tuvo unas palabras sobre este hecho: “Para mí, creo que es un reto importante”. Resaltó lo importante y significativo es formar parte del club y todavía más ser uno de los capitanes. “Creo que lo estoy haciendo bien, el club me tiene cariño y respeto”. En cuanto a su papel, el ala-pívot afirmó que pretende “ayudar al club y al equipo ha conseguir grandes éxitos, hacer una ‘piña’, una gran familia; y que los nuevos entiendan qué es el Barça y lo que significa llevar esta camiseta y que la defiendan hasta el último día ‘a muerte’”.

El palmarés del primer capitán no es todo lo extenso que los aficionados quisieran: una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa Endesa. En estos seis años el máximo rival y exequipo, el Real Madrid, ha ganado más títulos y en más ocasiones. Uno de los títulos que el de Dubrovnik no ha ganado es la Euroliga y tras los fiascos de los últimos años tratarán de solucionarlo, yendo a la Final Four de Vitoria con un roster muy mejorado.