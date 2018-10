Sergio Llull: "Es una semana exigente pero tenemos una plantilla amplia"

La temporada de los blancos ha comenzado con mucha fuerza. Ahora que ya está activa la Euroliga les toca duelos inter-semanales y los fines de semana. Además desplazamientos y rivales complicados. La primera piedra de toque de esta semana tan dura será el Olimpia de Milán.

El base-escolta del Real Madrid Sergio Llull lo sabe, y además tiene palabras de respeto hacia los italianos: "Es una semana exigente, con dos partidos de Euroliga, pero tenemos una plantilla amplia y vamos a por los tres. Pero ahora solo tenemos la mente puesta en el partido contra el Olimpia de Milán. Va a ser un partido duro e igualado. Se han reforzado mucho y tienen grandes jugadores en todas las posiciones. Vamos a tener que hacer un muy buen partido para tener opciones de ganar".

Equipo en plena forma

El hecho de que los capitalinos hayan podido tener una pretemporada larga les ha permitido llegar a pleno rendimiento a principio de campaña. De hecho, lo demostraron ganando la Supercopa Endesa y ganando todo lo disputado hasta ahora. Para Llull, es un trabajo a mantener: "Se está notando que hemos podido trabajar más tiempo todos juntos esta pretemporada. Mantenemos también el bloque de los últimos años y es un punto a favor. Los nuevo se han adaptado muy rápido a nuestra filosofía y nuestro estilo de juego. De momento va todo rodado, pero hay que seguir trabajando en esta línea porque la temporada es muy larga".

Contento en lo personal

Una pretemporada que también le ha venido de perlas a Llull para recuperarse plenamente de la lesión de rodilla y tomar total confianza en su juego: "Estoy muy bien y feliz de haber sido padre. Con confianza, ilusión y preparado para la batalla de mañana. Es un orgulloso que los jugadores digan que es un reto enfrentarse a mí. Eso significa que me respetan. Me he ganado ese respeto a lo largo de los años y siempre intento jugar al cien por cien".

En cuanto a la actualidad del resto de compañeros, el balear quiso destacar la vuelta de Gustavo Ayón, que ha superado unos problemas familiares: "El regreso de Ayón es la mejor noticia de la semana. Ha tenido un problema personal muy serio y le hemos intentado apoyar en todo lo que hemos podido. Esperemos que la situación mejore todo lo posible".