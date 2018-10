James Harden será baja por una lesión muscular

Luego de que James Harden no haya podido finalizar el partido frente a Utah Jazz, donde los Rockets perdieron por 100-89 en condición de visitante, todas las alarmas se prendieron en Houston. Sin embargo, fue el mismo protagonista el encargado de ponerle paños fríos a la situación, donde posteriormente aseguró que el movimiento solo se trataba por precaución y dijo que no piensa que fuese tan seria la lesión en este caso, en comparación a la distensión de grado 2 en el muslo que tuvo durante la temporada pasada y que le obligó a perderse siete partidos.

Por su parte, Mike D'Antoni añadió que no espera que este problema obligue al escolta a extender su periodo fuera de las canchas de forma prolongada. "No nos preocupa a largo plazo porque lo superará, pero me preocupa tratar de ganar mientras tanto. Contamos con los jugadores necesarios y debemos cuidar el balón y jugar mejor. Sin importar que él esté o no, simplemente no estamos jugando del todo bien", agregó el coach de los Rockets.

Harden recibiendo el premio al MVP en el Toyota Center | Foto: James Harden

Según ha informado la franquicia en su parte médico, su estrella principal ha sufrido una distensión de grado 1 en el tendón de la corva tras realizarse una resonancia magnética. Este pequeño contratiempo lo obliga a estar fuera del parqué en los próximos dos partidos, donde Houston enfrentará hoy a Los Angeles Clippers y el martes a Portland Trail Blazers. Luego de estos dos encuentros, el ganador del MVP de la pasada temporada será evaluado de cara a la seguidilla de cinco partidos consecutivos en condición de visitante que tendrá la franquicia, los cuales iniciarán el próximo viernes visitando a Brooklyn Nets.

La ausencia de La Barba no llega en buen momento para los Rockets, debido a que no han iniciado la campaña como esperaban luego de tres derrotas en sus cuatro primeros encuentros. Además de su jugador franquicia, Houston no podrá contar para los dos siguientes partidos con James Ennis, quien sufre una distensión de grado 2 en el cuádriceps derecho. Lo único positivo por el momento, es el retorno de Chris Paul tras cumplir los dos partidos de sanción que le impuso la NBA por la pelea que protagonizó frente a Rajon Rondo y Brandon Ingram, en el encuentro que disputaron ante Los Angeles Lakers en el Staples Center.

"Obviamente, nos encantaría tener al equipo completo, pero en este momento estamos lidiando con el problema de las lesiones. Solo tenemos que superarlo y acumular algunas victorias. Intentaremos sobrellevar la tormenta. Prefiero que sea ahora que en abril o algo así. Intentaremos resolverlo", sostuvo CP3.