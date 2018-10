Sergio Llull: "Somos unos privilegiados por jugar en el Real Madrid"

Sergio Llull está firmando un magnífico comienzo de temporada. Totalmente recuperado de su larga lesión de rodilla, vuelve a ser esa pieza fundamental en el engranaje de Laso, aportando puntos, asistencias y un coraje sin límites.

El base-escolta de los merengues estuvo presente en la nueva edición del Foro Luis de Carlos organizado por la Fundación Real Madrid. El palco de honor del estadio Santiago Bernabéu acogió esta nueva entrega que tuvo por título Campeones de Baloncesto: La Décima Copa de Europa, la 34ª Liga y la 5ª Supercopa de España. El acto contó con la presencia de la leyenda madridista Emiliano Rodríguez, Pablo Laso, Sergio Llull y el director técnico de la sección de baloncesto, Alberto Herreros.

El orgullo de jugar en el Real Madrid

Aprovechando un evento tan significativo con grandes nombres de la historia blanca, Llull se reivindicó una vez más como madridista de corazón: "Es un orgullo estar rodeado de tantas leyendas del club". Realmente somos unos privilegiados por jugar en el Real Madrid, un club que se caracteriza por luchar siempre hasta el final. Por esto uno nunca se cansa de ganar".

Como curiosidad, y preguntado por cual sería su equipo de ensueño, o al menos con los compañeros que desearía poder contar, el menorquín respondió lo siguiente: "No existe el equipo perfecto, pero me gustaría jugar con Raúl López, Navarro, Nocioni, Reyes y los hermanos Gasol. También hay un jugador con el que me gustaría haber jugado y es Herreros, nos hubiéramos llevado bien por el carácter de ambos en la pista".