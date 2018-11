Stephen Curry se lesiona en la derrota de Golden State ante Milwaukee 

Fue una noche para el olvido la que se vivió ayer en Oakland. Los Warriors perdieron su invicto de ocho partidos al ser vencidos por Milwaukee en condición de local. Como si esto fuera poco, a su oscura noche también se la suma la lesión que su base estrella, Stephen Curry, sufrió durante el tercer cuarto.

Curry sintió una molestia en el aductor izquierdo y a causa de esto, tuvo que abandonar el parqué cuando faltaban poco más de seis minutos para que culminara el tercer cuarto. La estrella de los vigentes campeones se lesionó en una jugada que protagonizó junto con el base Eric Bledsoe, a quien intentó cortarle un pase en transición. Aunque se mantuvo en el campo por unos minutos luego de la jugada, Steph pidió el cambio y se fue directamente al vestuario, poniéndole fin a su participación en el partido. Tras su ausencia en los minutos finales, Milwaukee aprovechó esta baja y aseguraron la victoria.

Al concluir el encuentro, la franquicia no dio a conocer más detalles sobre el alcance de la lesión de Curry e informaron que el viernes se someterá a una resonancia magnética que defina con exactitud el alcance de su lesión. "No estoy preocupado ni nervioso. Si fuera el tobillo podría decir que estaré fuera de las pistas 4 o 12 días, pero ahora mismo no sé nada. Nunca he tenido este tipo de lesión, así que hay que esperar a ver que nos dicen los médicos", agregó Curry.

Curry venía siendo una de las principales armas anotadoras de Golden State | Foto: Warriors

Cabe destacar que el base nacido en Akron no había tenido su mejor "performance". Antes de dejar el partido, aportó apenas 10 puntos en 26 minutos de acción, con un 5 de 14 en tiros campo. Sin embargo, la pérdida de Curry tuvo una preponderancia vital en el rendimiento de Golden State, los cuales ya habían llegado al previamente sin su estandarte defensivo, Draymond Green, quien en esta racha venía siendo el jugador más completo del equipo, tanto en ataque como en defensa y no pudo ser de la partida debido a un esguince de dedo en el pie.

A pesar de esta primera derrota de la temporada, los Warriors siguen siendo los líderes de la conferencia Oeste con 10 victorias y dos derrotas. Por su parte, los Bucks son segundos en el Este con un récord positivo 9-2.

​