Entrevista. Pierre Oriola: "Mi sueño era ser portero del Barça"

Tan pasional sobre la pista como cercano fuera de ella, Pierre Oriola (Tárrega, Lleida, 25 de septiembre de 1992), vive su tercera temporada en el FCB Basket. No está siendo la más fácil, pues después de conquistar en China el Mundial con la selección española, se reincorporó al conjunto azulgrana ya con la maquinaria en pleno funcionamiento, encontrándose además con un refuerzo de lujo en su posición, Nikola Mirotić.

Esta competencia por hacerse con un sitio en el equipo le ha ayudado a hacerse más fuerte. La recompensa a su esfuerzo ha ido llegando poco a poco en forma de minutos y también de elogios por parte del coach, Svetislav Pešić.

Pregunta: ¿Se está desarrollando la temporada tal y como esperabas a nivel individual?

Respuesta: Ha costado adoptarme al equipo. Jugadores nuevos, una manera de jugar distinta evidentemente, sí que la filosofía es la misma, pero la calidad del equipo ha subido, entonces hay que adaptarse un poquito a eso. No ha sido fácil el proceso de adaptación, ha costado en los primeros meses, pero ya estoy más integrado, más focalizado en mi rol, en lo que quiere y necesita el equipo de mí, estoy super contento.

P: Te incorporaste al grupo más tarde, debido a la disputa del Mundial, y reconociste abiertamente que te había costado entrar en el equipo. ¿Del 1 al 10, a qué nivel te encuentras a estas alturas del curso?

R: A todo el mundo le gustaría estar al 10. Sé que aún me queda muchísimo, físicamente cada vez me encuentro mejor, me ha costado mucho entrar, ya que no he tenido una pretemporada como los demás. Ahora mismo estoy más adaptado a este rol de 4, no tan acostumbrado ya que en los últimos años he ido jugando más al 5. Todo ha sido un proceso de adaptación, que ha costado un poquito, pero la luz al final del tunel la veo. Aún me queda para estar a mi máximo nivel, pero estoy contento con la aportación que tengo dentro del equipo.

P: Tu media de minutos de participación ha bajado esta temporada de 19 minutos a 15 y por conseguiente, también tu media de puntos anotados.

R: No soy un jugador que se fije mucho en los puntos o en las estadísticas, porque al final mis estadísticas no me han llevado a estar dónde estoy. Si fuera así seguramente no sería campeón del mundo, ni sería jugador del Barça, si hablásemos solamente de estadísticas. Aporto muchas cosas dentro del juego que a lo mejor no son cien por cien estadísticas, pero sí que los números han bajado en los puntos, en rebotes, el estar en pista más o menos influye, pero tampoco soy el foco de atención en este equipo a la hora de meter puntos. El día que meta 15 o 16, bienvenidos sean, pero al final mi trabajo es otro, es intentar ayudar al equipo en momentos que el partido lo necesite.

P: En varias ocasiones en las que has contado con más minutos sobre la pista, el coach ha elogiado tu labor en la rueda de prensa post partido. ¿Pesic suele acercase a comentarte aspectos positivos de tus participaciones en el equipo?

R: Lo hace. Incluso durante el partido, cuando quedan dos o tres minutos, cuando tengo que sustituir a Niko porque vamos 20 arriba o está cansado de todos los minutos que lleva en pista, viene y si he hecho un buen trabajo y él lo ha visto así, el coach me lo comunica. En este sentido es muy justo con todo el mundo. A todos nos gustaría jugar todos los minutos posibles, pero somos un equipo de dieciséis o diecisiete jugadores, todos capacitados para jugar, y los minutos están caros.

No es fácil tener al jugador franquicia o estrella en tu posición, pero te ayuda a mejorar

P: Están caros, y más en tu puesto, porque competir con Mirotić no es nada fácil. ¿Cómo te preparas mentalmente cuando un jugador cada partido se excede?

R: Todo esto ha sido un proceso de adaptación, no ha sido fácil. Porque en todos los equipos en los que he estado, y cuando llegué aquí, siempre tenía un hueco, iba como última rotación, siempre terminaba jugando bastantes minutos, y siendo importante dentro de la rotación. No digo que este año no lo sea, pero sí que es verdad que tengo un monstruo delante, que todos los partidos se crece y crece, y es mejor, y hace también que los demás estemos preparados, porque hay días en los que él no tiene un buen día, no mete 25 y anota 15, o está cansado y los rivales lo saben, y le defienden más, entonces hay que estar preparado. No es fácil tener al jugador franquicia o estrella en tu posición, pero es positivo también porque te ayuda a mejorar.

Pierre Oriola en el Palau Blaugrana | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: Llegaste a decir en una entrevista que de niño no te interesaba el baloncesto, ¿qué hizo que despertase en ti esa pasión?

R: La verdad es que jugarlo no me interesaba muchísimo. Verlo sí porque mis hermanas eran jugadoras, mi padre era directivo del club de mi pueblo. Yo era muy futbolero, jugué al fútbol desde los 5 a los 12 años, quería ser portero. Mi sueño era ser portero del Barça, al final he terminado siendo jugador de baloncesto del Barça. Supongo que cambia un poquito por presión familiar.

La exigencia de la excelencia

P: Las expectativas con el equipo son muy grandes esta temporada, el club ha apostado fuerte para volver a luchar por los títulos, ha mantenido una buena base del curso pasado y se ha reforzado con una considerable inversión económica. Después de vivir situaciones como la reciente, al encadenar tres derrotas consecutivas, ¿se siente en el vestuario que va quedando cada vez menos margen de error?

R: La expectativa es muy alta, y es normal. Cuando haces un esfuerzo económico para traer jugadores de la talla de Niko, Cory, Malcolm, Brandon, Alex, que venía de la NBA también, las expectativas suben, el equipo sube, la calidad sube y la gente quiere que los resultados salgan. Llevamos muchos años en los que el Barça no es el Barça que todo el mundo quiere, entonces las expectativas son más altas y cuando hay días malos, que todo el mundo puede tener, saltan un poco las alarmas. Hay que llegar bien al momento decisivo, que es ahora ya en febrero, cuando empieza la Copa, y a partir de ahí sí que tenemos que demostrar el equipo que queremos ser.

P: A este gran equipo se une un “refuerzo de invierno”, Thomas Heurtel, que regresa después de su lesión. ¿Cómo se ha vivido su recuperación dentro del vestuario?

R: Personalmente súper contento y feliz de que vuelva. Aparte de ser un grandísimo jugador, es muy buen compañero. Hemos sido compañero de habitación durante dos años, así que le conozco muy bien. Sé que lo ha sufrido, tenía muchísimas ganas de volver. Nos va a ayudar a nivel de juego, a repartir a todos los compañeros, es un jugador generoso, y aparte es un killer. En los momentos importantes necesitamos jugadores así, de carácter, y él lo es.

El Efes es el candidato número uno a ganar la Euroliga

P: ¿Cómo estás viendo esta edición de Euroliga, con el Efes al frente de la clasificación?

R: El Efes lleva unos años haciéndolo muy bien. Ya el año pasado llegó a la Final Four, nos tocó enfrentarnos a ellos y quedamos eliminados. Tienen un muy buen equipo, liderados por Shane Larkin, que seguramente ahora mismo es el MVP de la Euroliga, el jugador total al que todo el mundo intenta parar, pero que en todos los partidos crece y crece, haciéndose mejor. Lo importante no es lo que pase ahora, sino cuando lleguen los playoff y la Final Four, pero sí que el Efes es el equipo más en forma y candidato número uno a ganar la Euroliga.

P: En sus redes sociales, Malcolm Delaney escogió a Larkin por delante de Mirotić como MVP de la Euroleague hasta la fecha. Algunos palos le cayeron. ¿ ¿Quién está siendo para ti el MVP hasta el momento?

R: Por números Larkin sería el MVP hasta ahora de la liga regular. Yo creo que va más allá de todo esto. En los momentos importantes es cuando un jugador tiene que salir, y yo se lo daría a uno de mi equipo, a cualquiera, pero en este caso a Niko, que estadísticamente es nuestro mejor jugador.

P: ¿Para ti Niko es el MVP de la Euroliga?

R: Sí, antes que alguien de otro equipo, siempre barro para casa. Larkin me parece un jugador increíble, está haciendo cosas espectaculares, pero si tengo que elegir, optaré por uno de casa y que sea Niko.

Kobe Bryant, una inspiración

P: ¿Quiénes son en tu opinión los mejores jugadores de basket a nivel mundial?

R: Tuvimos una perdida antes de ayer de un jugador que marcó una generación, como es Kobe Bryant. Para mi fue una inspiración en su momento, junto a Shaquille O'Neal, me hice aficionado de los Lakers gracias a ellos, a esa pareja letal que formaron. Después a nivel europeo Juanqui, Felipe, Spanoulis, Diamantidis, Kyle Hines me parece que lleva muchos años allí arriba. Marc y Pau Gasol son referentes a nivel español, también Riqui Rubio, con quien tengo una buena amistad.

P: Ya que mencionas a Riqui, aprovecho para preguntarte por el Mundial que conquistasteis juntos en China en septiembre del año pasado. ¿Qué anécdota puedes compartir de un momento imborrable como aquel?

R: Hay muchísimas anécdotas. Yo tengo dos: la primera es la tranquilidad con la cual los veteranos del equipo convivían en los partidos. En la primera fase nos costó muchísimo ganar a equipos que a priori eran de nivel más bajo que el nuestro. Ganamos de dos o tres contra Irán, con una canasta de Marc que entró in extremis. Yo estaba preocupado, diciendo: no puede ser que estemos jugando así, tan mal, que nos cueste tanto ganar los partidos. Y veía a los demás, a Riqui, Marc, Rudi, Sergi, super tranquilos, sabían que el momento llegaría y llegó el momento. No es una anécdota pero fue algo que me hizo pensar en su momento y de lo que ahora me río. Se estaban como reservando para cuando llegase el momento estar como motos. Y después la anécdota significativa de Juancho. Antes de empezar la final vio que estaba Kobe allí sentado enfrente de los banquillos, y me dijo: mira, mira, esta Kobe. Le dije: sí, Juancho, quedan tres minutos, sales de titular, concéntrate. Me dice: va, da igual, sino ganamos el Mundial, por lo menos que Kobe me firme las zapatillas. Ganamos el Mundial, y le firmó las zapatillas aparte.

P: Menuda experiencia. ¿Te imaginas poder repetirlo en cuatro años?

R: Es complicado. Ya fue complicado ganarlo ahora contra pronóstico de mucha gente e incluso de nosotros mismos. Vas pensando y creyendo que vas a ganar, evidentemente, si no, no hace falta ir, pero no que fuera de esta manera. Entonces es complicado. Espero que en los próximos veranos esté ocupado, que pueda estar en todas las concentraciones y que pueda vivir más experiencias como esta.

P: ¿Te consideras el “Piqué” del baloncesto?

R: Me han comparado muchas veces con él, porque me he metido en muchos fregados donde nadie me ha llamado, pero no me considero el Piqué del baloncesto porque Piqué es Piqué, y yo soy yo. Él tiene muchos más argumentos para meterse en fregados que yo, ha ganado muchísimas más cosas que yo, y el día que yo llegue a ese nivel o pueda llegar a ganar lo que él ha ganado, a lo mejor tendré más argumentos para meterme en más fregados de los que ya me he metido.

Pierre Oriola sonríe para VAVEL | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: Has dedicado parte de tu vida a jugar al fútbol, ahora al baloncesto profesional, y conociendo tu pasión por el teatro, ¿puede ser que acabes por dedicarte al mundo de la farándula?

R: Me gustaría, por qué no. Siempre he dicho que el mundo del teatro, del cine, las series, las películas, todo en general, es algo que me fascina. Ya tengo proyectos en mente que me gustaría realizar, primero como productor o aportando mi granito de arena, no a nivel personal, sino desde detrás. Ya estoy en ello.

P: ¿En qué género encajaría tu obra?

R: De momento no tengo ninguna obra pensada. Sí que tengo algunos proyectos que me han pasado para poder ser un productor, pero de momento no hay nada hecho, está todo en el aire, pero sí que me gustaría empezar por ahí.

P: ¿Qué personaje te hubiese gustado reencarnar?

R: Cualquiera de alguna película de Will Smith. Es uno de mis actores preferidos, también lo fue Brad Pitt en su momento, en El club de la lucha, Snatch, hace ya bastantes años. Cualquier papel de estos me hubiese gustado.

P: ¿Quién es el mejor actor en el vestuario? Y no vale el autovoto.

R: ¿Actor en la pista? A Niko le pitan muchísimas faltas, y le pondría a él. Pero también se ha ganado que los árbitros le respetten y los rivales vayan a por él. Como actor, porque le pitan todas las faltas, diría Niko.

Anhelos de futuro

P: Tienes 27 años, ¿es muy pronto para preguntarte si te gustaría acabar tu carrera deportiva en el FC Barcelona?

R: A mi me gustaría. La vida da muchas vueltas. Sí que es verdad que he dicho que me gustaría retirarme aquí, pero también me haría mucha ilusión retirarme en el sitio donde todo empezó, en Manresa. Que no se malinterprete: no ir allí a retirarme, sino volver al sitio donde todo empezó, que fue allí. Me haría mucha ilusión y estaría muy satisfecho si mi carrera terminara aquí en el Barça, sería un sueño hecho realidad.

P: ¿Te mojas con alguna promesa, si el equipo gana la Euroliga?

R: Si ganamos la Euroliga, me voy a bañar en cualquier fuente de Barcelona que escojan a través de Twitter. Vamos a hacer una porra de todas las fuentes que hay en Barcelona, y me voy a bañar en calzoncillos.