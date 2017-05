El Estudiantes vuelve a Europa siete años después

Google Plus

Galindo, escoltado por Bufalá y Maldonado (foto: Club Estudiantes)

"El undécimo puesto en ACB nos permitirá estar en competición europea. Es bastante probable que seamos invitados por este puesto deportivo, y si es así, aceptaremos. Con toda probabilidad la temporada próxima estaremos en Europa". Así de rotundo se expresó Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes, en la rueda de prensa fin de temporada.

Concretamente, el 'Estu' disputará la FIBA Basketball Champions League, competición que esta temporada ganó Iberostar Tenerife. Además, la FIBA ya ha confirmado que aumentaran las primas económicas por victoria, y el ganador tendrá un reconocimiento de un millón de euros, el doble de lo que ha ingresado el club canario por el título este año.

En cuanto a las posibilidades de ampliar la plantilla de cara a la doble competición, Galindo contestó: "Patrocinadores, aficionados… confiamos que en esta nueva realidad en la que vamos a participar ayuden a tener nuevos recursos en esa temporada del 70 aniversario. Confiamos en que el equipo técnico de Salva Maldonado sacará lo mejor de todos".

"Es un honor ser el único club ACB con un equipo en máxima categoría femenina y masculina"

Según Galindo, "la deuda con Hacienda es menor". "El objetivo es seguir saneando las cuentas de la institución. Avanzamos en la dirección adecuada. Esta temporada hemos cumplido el presupuesto y no hemos incorporado nuevas deudas".

Con respecto a la polémica surgida entre la ACB y los clubes españoles de Euroliga, el presidente colegial se posiciona: "Seguimos queriendo que ascender y descender no sea un drama en ninguna competición deportiva, y por tanto, seguimos defendiendo que lo que se gane deportivamente es lo que hay que jugar, y lo que no, no. Respondiendo al interés general del baloncesto defendemos, como los otros 13 clubes ACB, buscamos como aliados la Secretaría de Estado y la FEB".

Positivo balance deportivo

En cuanto a los resultados meramente deportivos, Galindo apuntó: "Hemos tenido el mejor jugador de la ACB con diferencia: el máximo anotador y el más valorado. Y al que más faltas han hecho en toda la liga. También Suton fue el cuarto reboteador, destacaron en asistencias Cook, en tapones Savané… el cuerpo técnico de Salva Maldonado ha hecho un equipo sacando lo mejor de ellos individualmente".

"También es un honor ser el único club ACB con un equipo en máxima categoría femenina y masculina y ser el único club madrileño en esta Liga Femenina 1. Seguimos siendo vanguardia del deporte en este aspecto, formamos niños y niñas desde hace 70 años", continuó el presidente.

Por último, Fernando Galindo habló de la evolución del club con respecto a la pasada temporada: "El año pasado por estas fechas esto era un valle de lágrimas donde nos lamíamos las heridas porque la temporada no fue la mejor. A pesar de ello, el número de abonados aumentó, también el número de patrocinadores: se sumaron algunos y se mantuvieron todos. Y hemos sido el segundo pabellón de España en asistencia", finalizó.