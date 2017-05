Acuerdo entre el Estudiantes y Dago Peña

Google Plus

Dago Peña con la camiseta del Barça B (foto:FCB)

Es cuestión de días que Movistar Estudiantes oficialice su primer fichaje de la temporada 2017/2018. Será el escolta dominicano del Barça B Dagoberto Peña (29 años, 1,99 metros).

La noticia adelantada por Gigantes saltó hace un par de semanas en varios portales digitales, pero es ahora cuando el club colegial hace públicas sus intenciones por medio de su presidente: "tenemos un principio de acuerdo con él", expresó Fernando Galindo en PoblaFM.

Movistar Estudiantes da así la primera oportunidad ACB para Dago Peña, referente en la LEB Oro este último año. Primero con el Leyma Coruña, donde promedió 16 puntos y 18,4 dígitos de valoración por encuentro. A mitad de temporada, se marchó para reforzar la plantilla del filial del Barcelona Lassa, con los que firmó unos números aún mejores: 18,3 puntos y 20,2 de valoración. Nueve de once partidos han ganado los catalanes desde su llegada.

Willy Villar, que ya había seguido al jugador a principio de temporada, no dudó en mover ficha y hablar con el dominicano. Llega para suplir el hueco -enorme- que deja Edwin Jackson. Físico, corpulento (100kg), con experiencia internacional y anotador.

Dago Peña es internacional con República Dominicana

El preacuerdo entre jugador y club colegial no sentó bien en las oficinas del Barcelona. A pesar de que los azulgrana no tenían una opción contractual para renovar al escolta, entienden que no han sido las formas apropiadas.

Falta concretar los detalles del nuevo contrato con Estudiantes, aunque todo apunta que Dago Peña firmará por dos temporadas y el Barcelona se reservará una opción de compra tras el primer año.

Así está la plantilla

A día de hoy, Movistar Estudiantes cuenta con cinco jugadores en plantilla: Darío Brizuela, Edgar Vicedo, Víctor Arteaga, Omar Cook (que renovó hace unos días) y el propio Dago Peña.

El club del Ramiro espera cerrar próximamente las renovaciones de Jaime Fernández y Goran Suton. Además, se intentará también convencer a Alec Brown, y esperar la decisión de Savané sobre su retirada.

Los que parecen lejos de seguir vistiendo como colegiales son Dylan Page, Jamar Wilson, Jordi Grimau y Balvin, que pertenece al Bayern.