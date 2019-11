Nicolas Roche: "Queremos ganar etapas"

Tras el abandono de Alberto Contador, el conjunto Tinkoff - Saxo tuvo que replantearse sus ambiciones en el Tour de Francia. La clasificación general quedó apartada para dejar paso a las victorias de etapa. La situación se ha hecho evidente durante el transcurso de la undécima etapa del Tour, donde Roche y Rogers entraron en varias escapadas y en el sprint final, Bennati consiguió ser cuarto. Contador dejó un vacío enorme, pero la raza de los pupilos de Riis hace que se conviertan en peligrosos cazadores de etapas.

En unas declaraciones recogidas por el portal web Cyclingnews, el ciclista irlandés Nicolas Roche explicó como afecta la baja de Contador en las filas del Tinkoff - Saxo: "No vamos a sentarnos en la parte trasera del pelotón y llorar, esa no es nuestra actitud. La carrera no ha terminado. Perdimos el objetivo número uno y ahora el objetivo es ganar etapas. No tengo la pretensión de ganar a Nibali en una montaña o Kittel en un sprint, pero lo intentaré", anunció Roche.

El cambio de mentalidad quedó patente con lo demostrado en la etapa. Roche fue protagonista con un ataque en la Cota de Rogna. El irlandés superó a todos los fugados y se plantó en solitario en cabeza de carrera. A pesar de su empeño, el empuje del pelotón fue demasiado para Roche, que vio cómo su intentona se ahogaba en la orilla: "Me hubiera encantado ir con un grupo de quince al empezar la etapa o en el ataque en el último puerto. La etapa ha sido mucho más difícil de lo que pensaba que sería. Aunque Cannondale controlaba la carrera, vi la oportunidad en el ascenso. Vi que a muchos de los velocistas les faltaban sus compañeros de equipo y me dije '¿por qué no?'. Pero al final no fue suficiente”, se lamentó el ciclista de Tinkoff - Saxo.

Bjarne Riis ha tenido buena parte de culpa en la renovada actitud de los corredores de Tinkoff. El director ha insuflado moral a sus corredores y les ha motivado para luchar aún más. Roche, Rogers, Majka, Paulinho o Bennati tendrán unas oportunidades de lucimiento personal que no hubieran tenido con Alberto en carrera: “Riis dijo que la carrera no había terminado, que no íbamos a renunciar, que íbamos a hacer sentir orgulloso al equipo. Ha sido un montón de trabajo por parte del equipo, de los mecánicos o del staff en el último mes. Todos han hecho sacrificios. El plan A se fue por la ventana, así que nos centramos en el Plan B. Queremos ganar etapas”, repitió Nicolas Roche.

Roche fue quinto en la pasada Vuelta a España y dio un paso importante como corredor. Ganó la segunda etapa de la Vuelta y se mostró como un corredor sólido en la montaña. A partir de ahora, veremos a un nuevo Roche en carrera. En la primera oportunidad, fue nombrado corredor más combativo de la undécima etapa. El de Tinkoff subió por primera vez en su vida al podio del Tour de Francia a recoger un premio individual: "Esta es la única vez que he estado en el podio en el Tour, aparte de para el premio de equipo", acabó Roche.