Nicki Sorensen se retira: "Un nuevo capítulo ha comenzado"

Con treinta y nueve años a cuestas, el corredor danés ha decidido que tras abandonar en el Giro de Lombardía de 2014 había llegado el momento de colgar la bicicleta y retirarse del ciclismo profesional, todo ello tras estar durante 16 temporadas en la élite.

"Me voy feliz"

A pesar de estar feliz, Sorensen no puede contener algunas palabras melancólicas. "Un nuevo capítulo en mi vida ha comenzado después de 16 años como profesional, pasando la mayor parte de mi vigilia con horas de entrenamiento y preparación. Fue muy emotivo y me considero afortunado", comentó.

Tras eso, el danés se muestra agradecido al Tinkoff-Saxo. "Tengo la oportunidad de retirarme en un equipo que me encanta, como un hombre feliz sin ninguna amargura ni sentimientos encontrados acerca de mi decisión. No todo el mundo puede llegar a hacer eso", afirmó.

El Giro de Lombardía fue su última carrera, bonita manera de despedirse. "Fue una buena manera de acabar con todo. Muchos de mis colegas vinieron y me saludaron, Bjarne sostuvo un discurso en el autobús antes de la carrera y me iba con mis compañeros de equipo por última vez", confirmó.

"Estoy muy orgulloso de mis victorias"

La mala suerte estuvo de su lado en la última carrera, por lo que tuvo que abandonar. "Desafortunadamente, tuve una intoxicación alimentaria en el día de Lombardia, así que estaba físicamente agotado y tuve que detenerme después de 150 kilometros", comentó.

Algo que venía siento habitual para él se convirtió en histórico. "Era muy sentimental. Tener mi último masaje, mi última comida antes de la carrera, mi última ducha en el autobús y todas las cosas que normalmente no piensas en ellas como siendo algo especial", desveló.

No habrá sido capaz de destacar ganando grandes carreras, pero su trabajo está hecho. "Como ciclista estás capacitado para centrarte en la línea de meta. Así que estoy, por supuesto, muy orgulloso de mis victorias, sobre todo la de la Vuelta que se destaca como el pináculo de mi carrera. Pero estoy tan feliz de haber sido parte de un equipo increíble durante tantos años. He hecho buenos amigos con el personal y los corredores, por no hablar de Bjarne, que me ha enseñado mucho", afirmó.

"Estoy feliz por haber estado en el Tinkoff-Saxo"

El danés deja abierta la puerta a una posible unión al ciclismo desde fuera. "Si puedo elegir, nunca me iré de nuevo a hacer más de 200 kilómetros en bicicleta. Nunca se sabe, pero no creo que vara a ser uno de los ex corredores típicos. He estado en mi límite tantas veces que creo que prefiero tomarlo con calma por un tiempo", confirmó

Para terminar, Sorensen se acuerda con cariño de todos los que han estado a su lado. "Quiero dar las gracias a mi esposa, que siempre ha estado a mi lado, también quiero dar las gracias a Oleg por mantenerme en el equipo para que yo pudiera tener una temporada final. Y por último tengo que decir un gigantesco gracias a Bjarne por su amistad", concluyó.