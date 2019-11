Nairo Quintana, sobre el Tour 2015: "El trazado me favorece"

Movistar Team ya sueña con el Tour de Francia 2015. Tras conocerse el recorrido de la ronda gala, en la escuadra telefónica se frotan las manos pensando en las opciones del colombiano Nairo Quintana. Los escasos 14 kilómetros de contrarreloj hacen aumentar exponencialmente las posibilidades del pequeño escalador. El mismo Nairo Quintana, Alejandro Valverde y el mánager del equipo, Eusebio Unzué, valoraron positivamente el recorrido de la Grande Boucle 2015.

Nairo Quintana, que no disputó el Tour de Francia 2014, reconoció que el recorrido le puede ir muy bien para sus características de escalador. El ganador del Giro de Italia 2014 aseguró que aunque aun no está decidido al cien por cien, todo hacer indicar que estará en la salida de Utrecht. "En principio, es un recorrido muy bueno para mí, me favorece. Hay pocos kilómetros contrarreloj, mucha montaña y lo único preocupante puede ser la etapa del pavé. Es un día en el que, como vimos este año, hay que tener cuidado porque no se va a ganar el Tour, pero sí puedes perderlo. Hay que tenerlo muy en cuenta y analizar bien la etapa porque sobre todo los dos últimos tramos son bastante largos. Con tantos finales en alto, el trazado me favorece y, aunque aún hay que decidir mi calendario, seguramente me prepararé con todo para tratar de luchar por el triunfo. Son puertos que me van muy bien, la crono no es muy larga y la contrarreloj por equipos no me preocupa, porque ya hemos demostrado cuál es nuestro nivel. Claro que contar con el apoyo del número uno del mundo me da más tranquilidad y más confianza; pero no sólo Alejandro, sino todo el gran equipo que seguro tendremos en la salida y que siempre demuestra que sale para disputar la victoria", comentó Nairo.

Alejandro Valverde, el número uno del World Tour 2014, apuntó que es el Tour de Francia más duro de los últimos años. El murciano comentó que la ruta es muy buena para el equipo Movistar y que podrían formar un gran tándem con el colombiano Quintana. A pesar de esto, tampoco confirmó su presencia en la carrera. "Es un Tour bonito para mí y muy bonito para Nairo también porque tiene muy poca contrarreloj. Sólo los 14 kilómetros del primer día y después los 28 por equipos en Plumelec. Con ocho finales en alto es un Tour muy duro, el que más de los últimos años. Me ha sorprendido que haya tan poca contrarreloj, pero también el hecho de que las etapas tienen menos kilómetros que otras veces, son etapas más cortas. Es un recorrido más del estilo de la Vuelta. Ya he dicho que sé cuál sería mi papel y más viendo lo bien que le viene muy a Nairo. Si al final lo corro, creo que podemos hacer un gran dúo como apuntábamos a hacer en la última Vuelta antes de su caída. Creo que es un Tour muy bueno para el equipo. Todavía no hemos hablado nada del calendario y hasta que lo hagamos en la concentración de mediados de noviembre y planteemos lo más interesante para hacer, no me planteo qué 'grandes' correré en 2015", dijo Valverde.

El mánager de la escuadra telefónica, Eusebio Unzué, se sumó a sus corredores y corroboró que es un Tour de Francia muy interesante para su equipo. La falta de contrarreloj y la presencia masiva de etapas montañosas benefician a los intereses de Movistar. Unzué aseguró que la decisión de cuáles serán los corredores que disputarán la carrera aun no está tomada. "Es un Tour netamente para escaladores. No recuerdo un Tour con tan pocos kilómetros de contrarreloj, apenas catorce, más los de la crono por equipos, que va a convertirse en importante. Puede ser una carrera espectacular. Para nosotros parece un Tour muy atractivo en el que de inicio habrá que plantearse un objetivo: llegar sanos y salvos a Pau. Si lo conseguimos, puede ser un Tour muy interesante para nosotros. En esa primera semana se repite el pavé del último año, aunque esta vez con menos kilómetros, varias etapas de viento… Como digo, habrá que salvar esos primeros días para llegar con opciones a Pirineos y Alpes, donde empezará 'el segundo Tour'. Hablar ahora de si van a estar Nairo, Alejandro, o los dos es todavía pronto. En unos días tendremos una concentración en Pamplona y ese será el momento de decidir el calendario de ambos", declaró Unzué.