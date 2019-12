Una pequeña semilla para la esperanza

Esperanzador. Esa es la palabra con la que la delegación española y su seleccionador, Pascual Momparler, se va de Tábor en estos Mundiales de ciclocross, donde los diez corredores españoles han dejado el pabellón bien alto. Dejan para el futuro del ciclocross español una puerta abierta para que en un futuro no muy lejano la lucha por una medalla no sea una quimera.

Y ese futuro viene con dos nombres propios: Jokin Alberdi y Rocío del Alba García, los que están llamados a dar un paso hacia adelante para la próxima campaña. Esta tendrá su punto álgido en Zolder (Bélgica), los próximos 30 y 31 de enero de 2016. En ese mismo Mundial, Alicia González, que entrará en la nueva categoría propuesta por la UCI a partir del año que viene (de 17 a 22 años), tendrá la oportunidad de estar luchando por medalla. También los Sub23 Felipe Orts y Kevin Suárez, que en este 2014 lograron entrar en los 20 primeros, se espera que den otro paso más.

Júniors

Magnífico mundial para Jokin Alberdi, que lograba ser sexto durante la primera vuelta, tras una arrancada espectacular y lograba pasar por la primera vuelta en la novena plaza. Poco a poco iba perdiendo posiciones hasta llegar a la 16ª plaza, a 2:21 del vencedor de la carrera y se mostraba muy contento, como después declaraba a la Real Federación Española de Ciclismo: "Me he sentido muy agusto en toda la carrera, con una salida muy buena y manteniendo bien esas posiciones, aunque al final he perdido un poco de gas. Muy satisfecho". Y es que Alberdi es Júnior de primer año y a buen seguro que la próxima campaña lo veremos luchar en Zolder y quien sabe si por lograr una medalla.

Muy buen mundial para Jon Gil, en el que intentó seguir la estela de Alberdi, pero siendo decimoquinto. Una montonera le hizo engancharse y perder mucho tiempo, como él mismo declaró a la RFEC. Al final lograba ser 30º a 3:40 del ganador y conseguir su objetivo de entrar entre los 30 mejores del mundo.

Mario Junquera durante la carrera | Imagen: Mikel Uriarte - RFEC.

Y el otro representante español, Mario Junquera, también sería protagonista de la carrera, ya que se veía envuelto en las primeras caídas en el circuito resbaladizo de Tábor. Al final finalizó la carrera en 34ª plaza a 4:03 del vencedor y saludando a la cámara. El asturiano declararía posteriormente: "He ido mucho rato pensando que iba por encima de mis posibilidades y he pensado que podía petar, por lo que he bajado el listón y al final he perdido algunas posiciones." Fue el único Júnior que no pudo conseguir su objetivo que era entrar entre los 30 primeros.

Élite Femenina

Quédense bien con este nombre: Rocío del Alba García. La Júnior debutó en un Campeonato del Mundo de ciclocross con las Élite y no se amilanó, ya que, junto a Rocío Gamonal, formaron un tándem perfecto que hizo soñar a la afición española con el Top Ten de las dos. Anduvieron cerca, ya que estuvieron rodando en la 13ª plaza durante la segunda vuelta. Y eso que comenzó la prueba desde atrás, debido al poco Ránking UCI que tenían las corredoras españolas. Rocío explicó a ese respecto que le "benefició", evitando una montonera. Pero todo se fue al traste en la última vuelta, a falta de 500 metros. Se enganchó con otra corredora, tuvo que soltar la rueda y perdió muchas plazas para finalizar 22ª a 3:38 de la vencedora.

Mucho peor le fueron las cosas a Aída Nuño, a quien una fuerte caída en la segunda vuelta le perjudicó. Como ella misma declararía después, no volvería a entrar en carrera "mentalmente" y lograba finalizar la carrera 33ª, a 5:21 de la vencedora.

Y el colmo de la mala suerte fue para Rocío Gamonal. Era su despedida del ciclocross a nivel élite, puesto que anunciaba su retirada después de este Mundial unos días antes de ir a Tábor. Y eso que comenzó la carrera muy fuerte, junto a su tocaya Rocío del Alba. En la última vuelta, Gamonal tuvo que abandonar, debido a una avería en su bicicleta tras romper el cambio.

Sub23

Magnífica carrera para Felipe Orts en la mañana soleada del domingo en Tábor. Y es que el valenciano lograba hacer una buena salida hasta colocarse en la 13ª plaza a su paso en la segunda vuelta. En el último giro, Orts sufría un pinchazo que le hizo perder bastantes posiciones, pero logró finalizar en la 17ª plaza, a 2:07 del vencedor.

Actuación similar para Kevin Suárez. El cántabro hacía una salida espectacular desde mitad de la parrilla hasta colocarse por delante incluso de Michael Vanthourenhout, que posteriormente sería el vencedor de la carrera. Pero Suárez sufrió un par de caídas que le hicieron perder bastantes posiciones. Logró mantenerse entre el 15º y el 20º para finalizar 18º a 2:18 del vencedor y a 11 segundos de su compatriota.

Élite

El mejor Mundial tras ocho participaciones ha llegado en Tábor para Javier Ruiz de Larrinaga y eso que comenzó muy atrás debido al Ránking UCI. Poco a poco comenzó a remontar posiciones, aunque tuvo un percance con Simon Zahner y se quedaron enganchados. Al final, Larrinaga finalizó 27º a 4:53 del vencedor.

Peor le fueron las cosas al campeón de España, Aitor Hernández, ya que no se encontró cómodo en ningún momento de la carrera y acusó el frío que hizo estos días en la ciudad checa. Al final, el campeón nacional lograba entrar a 6:40 del vencedor, en el puesto 34.