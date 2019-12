Temporada VAVEL 2016: AG2R La Mondiale, un desastre salvado por Romain Bardet

El AG2R La Mondiale es el equipo World Tour que menos victorias de etapa ha conseguido en 2016, ocho, y en la clasificación por puntos de la UCI ha finalizado en decimotercera posición por delante, solamente, del Lotto Soudal, Lampre-Merida, Team Giant-Alpecin, IAM cycling y Team Dimension Data. Una decepción para la escuadra gala debido a su gran potencial.

Las Grandes Vueltas salvan la temporada

Todo y que las estadísticas no muestran unos grandes resultados, la temporada se ha salvado, gracias a dos victorias de etapa en dos Grandes Vueltas y a Romain Bardet. En la Vuelta España, Pierre Latour ganó una etapa y el incombustible Jean Christophe Peraud mostró su constancia con una decimotercera posición final. Romain Bardet consiguió una victoria de etapa en el Tour de Francia, una segunda plaza final y también quedó segundo en el Critérium Dauphiné.

Bardet salvó el orgullo francés en el Tour | Foto: Graham Watson

También se puede destacar que Hubert Dupont salvó un mal Giro de Italia con una undécima posición final, debido a la dura caídaa de Peraud nada más iniciarse la Corsa Rosa que le obligó a abandonar.

Otras pruebas menores para sumar victorias

Estas han sido los puntos más meritorios de la temporada, pero también se obtuvieron otras victorias por parte de otros corredores, pero todas ellas en pruebas de menor entidad, provocando que sean de menor importancia. El gran artífice de estas victorias fue Samuel Dumoulin, con cuatro victorias repartidas durante el año. También colaboró Cyril Gautier con otra victoria. Y por último, Jan Bakelants con un triunfo y buenos resultados en el tramo final de temporada, pero sin la fortuna de poder ganar.

Un equipo que ha tenido poco protagonismo en los sprints y en las clásicas, dificultando la obtención de victorias. Un problema que han intentado solucionar para 2017, 'pescando' del IAM Cycling a Sondre Holst Enger y Oliver Naesen y a Stijn Vandenbergh del Etixx-Quick Step para ganar posibles sprints y clásicas.

El líder: Romain Bardet

El gran líder y futuro del equipo, si la suerte lo acompaña, es y será Romain Bardet. En este 2016 se esperaba otro paso adelante por su parte, y así fue. En la temporada podríamos encontrar diversos grandes resultados siguiendo un orden cronológico: el primero llegó con una segunda plaza final en el Tour de Omán, un noveno en Paris-Niza, un sexto en Catalunya y otro sexto en el Giro del Trentino. Cabe destacar que estuvo peleando con los mejores en la Lieja-Bastoña-Lieja, el cuarto monumento.

Llegaba la parte de la temporada en la cual debía ser un líder, primero con Critérium du Dauphiné y después con la gran prueba, el Tour de Francia. En Dauphiné mostró que podía luchar por la victoria con una segunda posición final. Y así fue, llegó el Tour y estuvo metido en plena lucha por la victoria, con una segunda posición final, siendo el más regular de la segunda fila y con un gran sabor de boca que le hace pensar en ser importante de cara a un futuro.

Podium del Tour de Francia. | Fuente: Le Tour

También se debe destacar que para llegar a este objetivo, uno de los momentos importantes fue conseguir una victoria en la etapa con final en Saint-Gervais de Mont Blanc.

Para acabar la temporada hizo un buen paso por Italia, con tres top-10, destacando una cuarta posición en el último monumento de la temporada, Il Lombardia.

Para este 2017 se espera un gran Bardet que pueda luchar por más y desde su equipo confían en él. Para ello tendrá unos buenos refuerzos como es el caso de Alexandre Geniez y Mathias Frank.

La decepción: Domenico Pozzovivo

El ciclista italiano de 34 años no ha cumplido con sus objetivos de este 2016, ya que no ha obtenido buenos resultados en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia. En su primer objetivo, el Giro de Italia se esperaba un gran resultado, ya que el equipo iba a trabajar para él, pero no estuvo en la pelea y no cumplió los objetivos. En el Tour de Francia debía trabajar para Bardet, aunque no fue el gregario de lujo que se esperaba.

En las otras pruebas que disputó no obtuvo los grandes resultados que se esperaban de él, sólo destacar un séptimo puesto final en el Santos Tour Down Under. Para este 2017 se espera que Pozzovivo vuelva a ser un líder que pueda competir a un gran nivel cuando Bardet no sea el líder.

Domenico Pozzovivo ganando como querrá hacer en 2017. | Fuente: RTVE

El gregario: Hubert Dupont

El veterano ciclista francés debía ser uno de los puntales para que Domenico Pozzovivo cuajara un gran Giro de Italia, pero cuando se vio que el italiano no iba a estar entre los mejores, el gregario se convirtió en el triunfador del equipo, ya que supo competir con los mejores y finalizar en una meritoria undécima posición en la general final.

Un gregario disputando el top-10 de una gran vuelta y salvando los muebles de su equipo. Así se podría resumir su temporada 2016. Se espera que para este 2017 no tenga que asumir el rol de salvador y sea el mejor gregario para que sobre todo Bardet y Pozzovivo obtengan grandes resultados.

Dupont en el Giro 2016. | Fuente: Getty Images

La revelación: Axel Domont

El ciclista francés ha destacado este 2016 gracias a una gran Vuelta a España. Ha estado metido en muchísimas fugas, aunque no ha conseguido la victoria ha podido estar peleando por dos triunfos en una Gran Vuelta.

En la etapa ocho, con final en La Camperona, demostró que tenía fuerza, ya que quedó segundo en una etapa de montaña, a diez segundos del ganador, Lagutin. También disputó la victoria en la etapa 17, pero estando menos adelante debido al gran nivel de la fuga. Finalizó en séptima posición, remarcando que era un duro puerto, Camins de Penyagolosa.

La promesa: Pierre Latour

Pierre Latour, el ciclista francés de 23 años que en 2016 ha ganado una etapa en la Vuelta a España se ha ganado un rol en el equipo con su gran potencial. El francés ha obtenido un éxito indescriptible, ha conseguido ganar en una Gran Vuelta, y no una etapa de relax, sino en la penúltima etapa y en una etapa con final en alto, el Alto de Aitana. Fue una muestra de sufrimiento, se estaba viendo superado por Darwin Atapuma, pero supo sufrir y rematarlo en el sprint final. Una demostración de fuerza.

De este 2016 no solo se podría remarcar este gran éxito, ya que ha tenido una gran continuidad. Se podría destacar que se llevó el maillot blanco en la Etoile de Bessèges, en el Critérium Internacional y en Romandia. También obtuvo una tercera plaza final en el Tour de l’Ain y una meritoria décima posición en Il Lombardia, llegando junto a Alejandro Valverde.