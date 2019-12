Temporada VAVEL 2016: Etixx - Quick Step, victorias, victorias y más victorias

El Etixx – Quick Step ha sido el equipo que ha obtenido más triunfos parciales (etapas e pruebas de un día) con un total de 53 y a parte se ha llevado tres clasificaciones generales (Dubai Tour, Amgen Tour of California y Eneco Tour), pero se debería remarcar que sólo han podido ser séptimos en el ranking por puntos de la UCI debido a que parte de sus triunfos no han repercutido en igual proporción en la clasificación debido a ser en pruebas de menor entidad.

Es un equipo en el cual los sprinters tienen un gran peso en los triunfos, ya que un 42% de las victorias van a cargo de los velocistas principales (Kittel, Gaviria y Meersman), pero el equipo está intentando mantener este punto fuerte en un futuro, teóricamente con Fernando Gaviria como espada de presente y futuro y Kittel que aún le quedan años de “guerra”, y potenciar otros aspectos para poder destacar en las clasificaciones generales, con Bob Jungels, David de la Cruz y Gianluca Brambilla. También tienen una serie de corredores importantes para pruebas de un día, por ejemplo, las clásicas, o que se desenvuelven bien como “punchers”, como podrían ser Tom Boonen, Niki Terpstra, Zdenek Stybar…o la nueva incorporación, Philippe Gilbert. También se debe destacar que tienen una serie de corredores jóvenes con mucha progresión por delante como Julian Alaphilippe, Petr Vakoc, Davide Martinelli, Yves Lampaert…

El equipo Etixx - Quick Step. | Fuente: Etixx - Quick Step

Inicio de la temporada

La primera victoria de la temporada llegó desde Argentina, en el Tour de San Luis donde se adjudicaron la contrarreloj por equipos y la segunda etapa a cargo de Fernando Gaviria. La temporada empezaba bien, ya que a finales de febrero ya se habían llevado catorce etapas y la general del Dubai Tour por parte de Marcel Kittel. Se podrían destacar las cuatro victorias de Kittel, tres de Gaviria y dos de Vakoc.

Posteriormente Terpstra se llevó Le Samyn y llegaron Tirreno-Adriatico y Paris-Niza. En Italia se llevaron dos victorias de etapa de Stybar y Gaviria y un tercer puesto final de Jungels, en cambio, en Francia se fueron de vacío. En la Volta a Catalunya Daniel Martin ganó una etapa y quedó tercero en la general.

Fallaron estrepitosamente en las clásicas de primavera

Llegaron las clásicas, el momento en el cual el equipo belga tiene un gran potencial para destacar y así fue, pero no estuvieron acertados a la hora de rematar y solamente ganaron Scheldeprijs y Flecha Brabanzona, las otras, las de más prestigio, se les escaparon (E3 Harelbeke, Gante – Wevelgem, Tour de Flandes, Paris – Roubaix, Flecha Valona…)

El Giro de Italia, Jungels muestra su potencial

El luxemburgués finalizó sexto en la general y mejor joven después de haber llevado tres etapas el maillot de líder. El equipo belga se llevó cuatro etapas gracias a Kittel, por partida doble, Brambilla y Trentin y la satisfacción de poder tener un líder de futuro para las clasificaciones generales. También cabe destacar que Brambilla llevó durante dos jornadas la maglia rosa.

Mientras se disputaba el Giro, el francés Alaphilippe se adjudicó una etapa y la general del Amgen Tour of California.

El Tour de Francia, punto negro de la temporada

Las dos vueltas previas al Tour, Dauphiné y Suiza, dejaron un balance de un tercer puesto en la general y una victoria de etapa de Richeze, respectivamente.

Posteriormente, vino el paso por los campeonatos nacionales que dejó un balance de tres maillots nuevos para el equipo, dos para Jungels (contrarreloj y en ruta) y uno para Tony Martin (contrarreloj).

El triunfo de Kittel y la novena plaza de Martin, lo positivo del Tour

Llegó el punto importante en la planificación de cualquier equipo, pero no salió como debía salir. Al final, el balance fue de una victoria de etapa de un desacertado Marcel Kittel, una novena posición en la general de Daniel Martin y un buen sabor de boca por la competitividad de Julian Alaphilippe, ya que lo probó de todas las maneras posibles pero no consiguió llevarse la victoria.

También cabe destacar que fueron participes y protagonistas de dos etapas para el recuerdo de los aficionados: Alaphilippe en la etapa 15 con final en Culoz y el dúo entre el francés y Tony Martin que se fue en solitario en la etapa 16, siendo cazados a 20 km. del final.

Mientras se disputaba el Tour de Francia se obtuvieron tres victorias en Polonia, a cargo de Martinelli y Gaviria (2).

La Vuelta a España, tres semanas en dulce

Faltaba un mes para la Vuelta a España, aunque dio tiempo a cosechar cinco victorias más, en el Tour de Valonia dos etapas (Boonen y Trentin), RideLondon Classic (Boonen), Dwars Door Het Hageland – Aarschot (Terpstra) y la primera etapa en el Tour de l’Ain (Trentin).

Cuatro etapas, un día de líder y séptimos en la general con De la Cruz, el balance de la Vuelta

Llegaban a España con un equipo con mucha ambición, pero sin un líder omnipotente. Brambilla, Stybar, Terpstra, Meersman… Pero al equipo le salieron las cosas muy bien. Se llevaron cuatro etapas, con Meersman (2), De la Cruz en el Naranco y Brambilla batiendo a Nairo Quintana en Formigal. Todas ellas fueron victorias muy importantes y las de De La Cruz y Brambilla fueron demostraciones de fuerza, valiéndole al catalán para llevar el maillot de líder durante una jornada y poder llegar al final de la Vuelta en séptima posición.

De la Cruz se vistió de líder en el Naranco | Foto: Onely Vega - VAVEL.com

Final de temporada

La temporada ya se dirigía hacía su final, con un buen balance, pero aun faltaría la preparación para los Campeonatos del Mundo. Para llegar hacía allí ganaron dos etapas en el Tour de la Gran Bretaña (Vermote y Tony Martin), la Primus classic Impanis (Gaviria), una gran y disputada general del Eneco Tour (Terpstra) y la Paris-Tours (Gaviria)

Y llegaron los campeonatos del mundo donde se llevaron la medalla de oro en la contrarreloj por equipos. También se debe destacar que en carácter de selección, ya que se participa como selección, el alemán Tony Martin se llevó el oro en la contrarreloj individual.

La medalla de oro en la contrarreloj por equipos de Doha. | Fuente: Etixx - Quick Step

El líder: Marcel Kittel

El ciclista alemán no ha tenido una de sus mejores temporadas, pero cuando él está en carrera el equipo belga piensa en ganar con él. Todo y que no haya sido su mejor temporada ha obtenido once victorias de etapa o en pruebas de un día, la general del Dubai Tour y el oro en la contrarreloj por equipos del Campeonato del Mundo.

De las victorias obtenidas podríamos destacar la Scheldeprijs, dos etapas en el Giro de Italia y una en el Tour de Francia.

Kittel celebrando una victoria. | Fuente: Etixx - Quick Step

La decepción,: Zdenek Stybar

El ciclista no ha tenido una de sus mejores temporadas, ya que no ha estado presente en las clásicas, como se espera de él, ya que sólo obtuvo un segundo puesto en la Strade Bianche y no ha obtenido prácticamente victorias de etapa, solamente una en Tirreno – Adriatico. Por lo tanto, este 2016 no ha podido engrosar la cantidad de triunfos que ha obtenido su equipo y en un corredor de su calibre no se puede esperar una temporada como esta.

Para 2017 se espera volver a ver el gran ciclista que lleva dentro y volver a verlo peleando por la victoria en cualquiera de las clásicas.

Stybar quiere volver a repetir un momento como este en Strade Bianche 2015. | Fuente: Strade Bianche

El gregario: Mateo Trentin

El italiano es uno de los integrantes del tren de cualquier sprint de Kittel, Gaviria… ya que tiene una buena punta de velocidad, pero también se desenvuelve bien por si solo en pruebas de un día. Esto le hace ser un corredor importante para el equipo. Este año ha hecho un gran trabajo por el equipo, pero también destaca por haber hecho un décimo y duodécimo en Milano-Sanremo y E3 Harelbeke, respectivamente. En el Giro de Italia, ante el abandono de Kittel supo coger su rol y consiguió ganar la etapa 18 y quedar segundo en la clasificación por el maillot verde. También ha conseguido llevarse el maillot verde y una etapa en el Tour de Valonia y de l’Ain.

Se espera un largo futuro por delante como gregario, sprinter y, previsiblemente, clasicómano para el italiano de 27 años.

Trentin, feliz con su triunfo en el Giro | Foto: Luke Benies

La revelación: David De La Cruz

El ciclista catalán ha hecho una temporada 2016 excepcional. Se podrían destacar dos puntos importantes en su temporada: el buen trabajo que hizo en el Giro de Italia para Bob Jungels antes de su abandono y el principal, su victoria de etapa y la séptima posición final en la Vuelta a España.

En España mostró que puede llegar a ser un ciclista importante, ya que gracias a una fuga se enfundó el maillot de líder, aunque a la jornada siguiente lo perdió, pero supo mantenerse en la disputa por la general y acabar en séptima posición.

De la Cruz se ha destapado este temporada | Foto: Onely Vega - VAVEL.com

La promesa: Julian Alaphilippe / Bob Jungels

Los dos ciclistas se merecen el cartel de promesa, ya que han culminado una gran temporada y se espera mucho de ellos a sus 24 años.

De la temporada del francés destaca una segunda posición en la Flecha Valona y sexta en Amstel Gold Race, la conquista del Amgen Tour of California, la sexta posición en la general final del Criterium du Dauphiné, una gran combatividad en el Tour de Francia en todos los terrenos, una cuarta posición en la prueba en ruta de los JJ.OO. y una segunda en los Campeonatos de Europa. Ha obtenido unos grandes resultados en pruebas de ámbitos diferentes, generando un gran potencial a su favor.

Alaphilippe celebrando un triunfo. | Fuente: Tour de California

En cambio, el luxemburgués muestra fortaleza en las clasificaciones generales y un gran potencial en las contrarrelojes. De su temporada 2016 se podrían destacar una victoria de etapa en el Tour de Oman, la tercera posición en la general de la Tirreno-Adriatico, la sexta en el Giro de Italia, llevando tres jornadas la maglia rosa, la victoria en las pruebas contrarreloj y en ruta de su país y el oro por equipos en los Campeonatos del Mundo.