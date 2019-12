Juventud perpetua

La nieve no ha impedido este jueves que la etapa reina de esta Volta se disputara al completo. El final en La Molina no ha tenido nada que ver con el final en el mismo lugar del año pasado, cuando los ataques no llegaron hasta el final del puerto. Este jueves, en cambio, desde el comienzo de la subida los valientes corredores que venían de helarse hasta los huesos en el descenso del Creueta no han temido a nada y nos han ofrecido un espectáculo fascinante. No ha habido ni un minuto tranquilo durante casi todo el puerto, pero el Movistar Team ha tenido todo bajo control en todo momento.

La escapada del día no se consagrado hasta que en el primer puerto de la jornada reina, el Port del Jou, Esteban Chaves (Mitchelton Scott) ha logrado marcharse en solitario. Aunque haya tenido algún que otro acompañante en la escapada, en seguida se ha quedado de nuevo solo el escalador colombiano. Su aventura ha durado hasta la cima del Creueta, puerte de categoría especial donde Matej Mohorič (Bahrain Merida), el prometedor corredor esloveno, ganador del Mundial Junior en 2012 y del Sub 23 en 2013, ha atacado para dar caza al cafetero y superarlo en el descenso, mostrando su habilidad sobre la bicicleta. El propio Alejandro Valverde (Movistar) se ha lanzado rápidamente en busca del de Bahrain Merida, pero no ha podido pillarlo y ha levantado el pie. En ese mismo instante daba comienzo un cúmulo de ataques que no ha cesado casi hasta la misma línea de llegada.

El Movistar ha controlado la carrera en todo momento y ha querido jugarse la etapa con Marc Soler, vigente ganador de la Paris Niza, pero sus demarrajes lo han fatigado y no ha podido seguir cuando Pierre Roger Latour (Ag2r) ha lanzado su ataque. El Movistar, de nuevo, ha controlado el ataque y un movimiento de Nairo Quintana ha reducido el grupo a tres: el mismo Quintana y Valverede (Movistar) y otra gran promesa colombiana, Egan Bernal (Sky); a los que se les acercaba Latour, pero no llegaba a contactar. Al llegar a la pancarta de 500 metros Quintana se ha vaciado de fuerzas para que su compañero Valverde superara al sprint, con una facilidad increíble, a la nueva esperanza cafetera, el joven Bernal. Quintana ha ocupado la tercera posición y Latour la cuarta. En cuanto al grupo perseguidor, Thibaut Pinot (FDJ) ha sido quien ha parado el cronometro a 53 segundos del murciano.

Egan Bernal tenía cuatro años cuando Valverde debutaba en profesionales y hoy, 16 años y algunos meses después, el veterano y el novato nos han ofrecido una demostración fantástica en la que El Imbatido, de nuevo, no ha podido ser batido y se ha vuelto a vestir el mallot verdiblanco con 18 segundos de diferencia sobre Bernal y 26 sobre Quintana. El de Las Lumbreras también ha logrado el mallot de la montaña y ha dado un paso de gigante para volver a estar en el alto del pódium de Barcelona este domingo. Le quedan la etapa dura de este viernes con final en Vielha, la del sábado que a primera vista no debería suponer ningún problema para Valverde y el siempre intenso final en Barcelona con el ascenso a Montjüic de por medio; pero el vigente ganador de la Colombia Oro y Paz, Bernal no se lo pondrá fácil aunque el Movistar está demostrando estar un escalón por encima de todos.

