Veni, vidi, vici. Valverde no tiene rival en el GP Miguel Indurain

Google Plus

El murciano ha logrado su novena victoria de la temporada en una jornada dominada sin prácticamente oposición por el equipo Movistar. Valverde ganó en solitario tras descolgar a Carlos Verona en la penúltima subida. Nicholas Schultz completó el podio.

Jornada ventosa y soleada en la localidad de Estella para disputar el XX gran premio Miguel Indurain. Carrera de 186 kilómetros con salida y llegada en la misma ciudad y en la que se debían superar tres puertos de montaña puntuables y varias cotas no puntuables, cobrando especial importancia las dos últimas: alto de Muru y el alto de Ibarra, cotas cortas pero de dureza considerable. En el día de hoy la carrera homenajeaba al que fuera muchos años director deportivo del equipo Movistar, José Miguel Echávarri.

La primera parte no presentaba apenas dificultades montañosas, y sirvió para que unos cuantos valientes conformasen la escapada del día. Estos fueron: Jack Haig (Mitchelton-Scott), Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias), Diego Pablo Sevilla (Polartec-Kometa), Joaquim Silva (Caja Rural-RGA), Daniel López (Burgos-BH), Jon Ander Insausti (Fundación Euskadi), Artem Samolenkov (Gazprom-RusVelo) y Nikolay Mihaylov (Delko-Marseille).

Los ocho corredores no contaron con mucha permisividad, pues movistar se encargó de mantenerlos siempre a una distancia que rondaba los dos minutos. La llegada del primer puerto de montaña, de primera categoría, trajo la ruptura definitiva de los fugados, quedándose Jack Haig, único fugado perteneciente a un equipo World Tour, como último superviviente de la escapada gracias a un ataque en esta subida. No duraría mucho su aventura en solitario debido al férreo control del equipo Movistar por detrás que no dio opción alguna al corredor ‘aussie’, neutralizándolo en las rampas del segundo alto puntuable del día, el alto de Lezaun.

Movistar impone la ley del más fuerte

En la parte final de la subida a Lezaun, los hombres de Movistar terminaron de seleccionar la carrera a ritmo, sin ataques, gracias al trabajo de Amador y Betancur, tan solo un tímido intento de Carlos Verona pudo descolocar al equipo telefónico, pero no fue así. El grupo cabecero coronó con apenas una veintena de corredores que habían sido capaces de aguantar. El equipo Michelton siguió intentándolo, esta vez con un ataque de Robert Power, pero los hombres de Unzué lo mantuvieron a raya.

La carrera entró en los últimos 20 kilómetros y ahora si, Movistar pasó al ataque, primero con Carlos Betancur y después por Marc Soler, aunque ambos fueron neutralizados. Sin embargo, faltando 12 km para la meta, en la última subida puntuable del día Alejandro Valverde arrancó al más puro estilo Valverde para marcharse en solitario, pero no lo consiguió, pues un fuerte Carlos Verona consiguió seguir la rueda del murciano, no sin dificultades. La pareja de escapados entró en los últimos diez kilómetros de carrera con una veintena de segundos de ventaja sobre Calmenaje y medio minuto sobre Soler y Schultz. El Bala no quiso esperar al último repecho de Ibarra, y en la subida previa, la de Muru, consiguió dejar atrás a Verona y galopó hacía las calles de Estella para levantar los brazos y recibir la felicitación en persona del propio Indurain. Verona entró en segundo lugar y tercero el corredor de Caja Rural-Seguros RGA Nicholas Schultz.

Valverde recibiendo el trofeo de manos de Miguel Indurain / Fuente: movistarteam.com

Resultados