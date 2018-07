Previa Tour de Francia: Etapa 9 Arras Citadelle / Roubaix

Google Plus

Llegó el turno de una de las etapas más esperada de la ‘Grande Bouclè’ los ciclistas tendrán una breve probada del “Infierno del norte” cuando el día de mañana se enfrente al recorrido de la etapa 9 de esta 105 edición del Tour de Francia, 156,5km tendrá que enfrentar el pelotón en una etapa bastante accidentada entre Arras Citadelle y Roubaix.

El sprint intermedio estará ubicado en el kilómetro 59, al igual que en la etapa de hoy, si no hay fuga para esa altura de la carrera Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) y Fernando Gaviria (Quick – Step Floors) estarán disputándose este sprint buscando sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes que comience la montaña. Las grandes dificultades de esta etapa comenzarán en los últimos 110 kilómetros, dado que los ciclistas tendrán que enfrentar 15 sectores de adoquines que totalizan un total de 21, 7 kilómetros, algunos de estos tramos forman parte de la carrera Paris Roubaix, en este caso la llegada no será en el famoso velódromo, si no en sus inmediaciones. El tramo más destacado de adoquines y en el que quizás si para estas alturas de la carrera hay un grupo de escapados veremos acción es el último tramo Camphin-en-Pévèle tiene un total de 1,8 kilómetros y muy está cerca de la llegada.

Desde hace mucho tiempo la organización no incluía tramos de pave en la carrera, lo que hace que esta sea una etapa especial, los favoritos a disputar la general de seguro se conducirán con precaución y estarán resguardados por sus equipos, sin duda alguno será un día decisivo por el perfil de la etapa, recordemos que en el 2014 Chris Froome actual campeón se retiró tras tocar dos veces el suelo y donde figuras con Alejandro Valverde y Alberto Contador perdieron tiempo preciado en la general, sin duda alguna mañana el ritmo estará agitado y los nervios estarán muy presentes en el pelotón.

Por otro lado, veremos una etapa bastante entretenida y en la que equipos como el Bora – Hansgrohe de Peter Sagan, Quick – Step Floors donde figuran muchos nombres de ciclistas que están acostumbrados a correr este tipo de jornadas serán protagonistas y no dejemos atrás a el Team BMC donde esta Greg Van Avermaet líder de la general y especialista en este tipo de perfiles y que ha comentado sus ganas de ganar en Roubaix con el malliot amarillo.