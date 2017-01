Caleb Ewan repite victoria y se anota un triplete

Google Plus

Caleb Ewan, el ganador de la etapa. | Fuente: Tim de Waele

El joven ciclista australiano, Caleb Ewan, ha demostrado que es el sprinter más en forma del momento y sigue en su particular estado de gracia en su país con su tercera victoria en cuatro etapas. Esta vez se ha impuesto por delante del eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) y Danny Van Poppel (Team Sky).

Una etapa destinada a un grupo reducido pero con sprint masivo

La cuarta etapa del Tour Down Under entre Norwood y Campbelltown, una etapa con continuos desniveles se saldó con un sprint masivo. Todo hacía pensar que no sería así debido a los constantes subes y bajas y al desnivel que existía dentro de los últimos tres quilómetros, pero Caleb Ewan, y todos los equipos de los velocistas que trabajaron en la etapa, se impusieron a las adversidades para que la clase sprinter, con Ewan en la delantera, se llevaran la victoria.

Fuente: Tour Down Under

Jack Bauer el gran animador

La etapa empezó con ataques constantes en busca de la fuga hasta que Jack Bauer lanzó su ataque y se escapó. A él se unieron Ondrej Cink y Cameron Meyer, pero Cink estaba a menos de un minuto de la general, provocando que el pelotón lo controlase de cerca y la ventaja nunca superaría los dos minutos. Su equipo, el Bahrain Merida, tomó una decisión y Cink esperó al pelotón. En ese momento, Lars Bak, Will Clarke y Michael Valgren lanzaron un ataque sin éxito, ya que Clarke tuvo un pinchazo y no pudo llegar a la pareja de cabeza de carrera y los otros dos consiguieron estar a 35” pero el pelotón les alcanzó demasiado pronto.

La fuga del día. | Fuente: Tim de Waele

Se acercan al final de etapa y los velocistas se preparan

La etapa se acercaba a su fin y los equipos de los sprinters trabajaban para neutralizar la fuga. Viendo la velocidad marcada en el pelotón, el ciclista fugado Cameron Meyer decidió desistir en su empeño y el pelotón lo neutralizó, pero Jack Bauer siguió con una aventura en solitario hasta que a cuatro quilómetros de la meta fue neutralizado debido al gran empeño del pelotón en busca del sprint masivo.

Llegaban al final de la etapa y la carretera empezaba a mirar hacia arriba, pero se lanzó el sprint. Un ciclista del Team Sky lanzó a Van Poppel. El holandés fue el primero en probarlo, pero Ewan lo superaría, ya estaba posicionado a su rueda y pudo aprovecharlo para llevarse la victoria. Finalmente, Peter Sagan se llevó la segunda plaza y el holandés Van Poppel el tercer cajón del podio. Ben Swift finalizó en cuarta posición y Nathan Haas quinto. Richie Porte mantuvo el maillot de líder que tendrá que defender en la siguiente etapa.

El sprint del día. | Fuente: Tim de Waele

Mañana, pelea por la general

La próxima etapa del Tour Down Under es la tradicional etapa con final en Willunga Hill donde los favoritos a la general tendrán que gastar sus últimas balas para intentar llevarse la victoria final y Richie Porte tendrá que intentar defenderse de ellos, teniendo veinte segundos de margen con el segundo clasificado.